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06 Temmuz 2018 15:14

Mimarlar, Şahinbey Belediyesi’nin projelerini gezdi

Mimarlar Odası Gaziantep Şubesi, Şahinbey Belediyesi’nin yapmış olduğu dev projelere hayran kaldı.

Mimarlar, Şahinbey Belediyesi’nin projelerini gezdi

06 Temmuz 2018 15:14


Şahinbey Belediyesi’nin önemli projeleri arasında yer alan İslam Bilim Tarihi Müzesi, İslam Bahçesi, Şahinbey Belediyesi Sosyal Market, Yamaçtepe, Şıh Cami, Şıh Meydanı, Şehreküstü Konakları, Kasteller, Şahinbey Milli Mücadele Müzesi, Yeşilvadi Parkı ve Şahinbey Kongre Merkezi’ni gezen Mimarlar Odası Gaziantep Şube Başkanı Hasan Özgür Girişken ve üyeleri, projeleri yakından inceleyerek bilgi aldı.


Fikir alışverişinde bulunduk


Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ile birlikte çalışmaları yerinde inceleyen Mimarlar Odası Gaziantep Şube Başkanı Hasan Özgür Girişken, “Özellikle Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu’na Şahinbey İlçesine böyle önemli hizmetler kazandırdığı için teşekkür ediyorum. Şahinbey Belediyesinin yapmış olduğu restorasyon çalışmalarını ve Yeşilvadi Parkını yakından gördük. Şahinbey Belediyesi’nin projelerini destekliyoruz. Yapılanprojelerin geliştirilebileceği noktaları üzerinde durduk ve birçok fikir alış verişinde bulunduk. Geziden mimarlarda oldukça memnun kaldı. Umuyoruz daha iyisini hep birlikte başarabiliriz” dedi.




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