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02 Ocak 2017 11:29

Minibüs su kanalına uçtu: 7 yaralı

Minibüs su kanalına uçtu: 7 yaralı

02 Ocak 2017 11:29

Gaziantep’te yaşanan trafik kazasında su kanalına uçan minibüste bulunan 1’i çocuk 7 kişi yaralandı.
Olay bugün öğle saatlerinde Şehitkamil ilçesi Onat Kutlar Mahallesi 21. Cadde üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Mehmet K. idaresindeki 67 UF 081 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu cadde ortasında bulunan su kanalına düştü. Kazada araçta bulunan 1’i çocuk 7 kişi yaralandı.
Kaza sonrası çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çağrılan ambulansla Şehitkamil Devlet Hastanesine kaldırılan araç sürücüsü Mehmet K., Gülistan C., Muhammet C., Emre Y. ve Naide C.’nin arasında bulunduğu yaralı acil serviste tedavi altına alındı.
Kazada kanala uçan minibüs vinç yardımıyla düştüğü yerden çıkarılırken, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.



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