Minik Barış Elçileri Dünya Barışı İçin Çalışıyor

Dünya barışına katkı sağlamak istediklerini ifade eden GKV Özel İlkokulu Barış elçileri düzenleyecekleri etkinlikler hakkında da bilgiler verdi.

Gaziantep Kolej Vakfı Özel İlkokulunda Rehberlik Zümresi tarafından organize edilerek hayata geçirilen 'GKV Barış Elçileri' projesi kapsamında GKV Özel İlkokulu Barış Elçileri, aralarında Muhammed Ali, Malala Yusufzai, MidoriGoto, Leonardo DiCaprio gibi isimlerin de yer aldığı dünyaca ünlü Birleşmiş Milletler barış elçilerini arkadaşlarına tanıttılar. Öğrenciler, dünya barışına katkı sağlamak, insanlar arasındaki sorunlara çözümler üretmek ve barışın öneminin kavranması yönünde birçok sosyal sorumluluk projesini geliştirmek ve uygulamak üzere seçilen “Barış Elçileri”nin görevlerinin neler olduğunu okul arkadaşlarına düzenledikleri sunumlarla anlattı. GKV Özel İlkokulu Psikolojik Danışman ve Rehber Öğretmenleri Fatma Harbiye Hekim, Gökçe Bekar ve Murat Demir, “Kendileri çok küçük ama yürekleri kocaman olan barış elçisi çocuklar, onlar barışın çocukları, Barışa gönül vermiş gönüllüler, dünyanın hiçbir yerinde bir tane bile insanın acı çekmesini, şiddete maruz kalmasını istemeyen ve artık bütün dünya ülkelerinin buna dur diyebileceğini düşünen dünya barış elçileri. Bir gün mutlaka bütün dünyada barışın sağlanacağına yürekten inanan yirmi bir barış elçisi çocuk. Bu çocuklar dünyada barışı sağlayamasalar bile okullarında barışı sağlamak, arkadaşlarının yaşadığı problemlerde onlara uygulanan Barış Köşesi Projesini kullanarak destek oluyorlar“ diye konuştular.

Dünya barışına katkı sağlamak için çeşitli projeler hazırlayacaklarını ifade eden GKV'li minik barış elçileri de önümüzdeki günlerde projelerini kamuoyuyla paylaşacaklarını dile getirdiler.