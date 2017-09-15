Minik GKV’liler 2017-2018 eğitim öğretim yılına hazır

Gaziantep Kolej Vakfı Özel İlkokulu birinci sınıf öğrencileri hafta boyunca süren eğitim çalışmalarında okulu tanırken, okul ve sınıf kurallarıyla ilgili gerçekleştirilen çalışmalarda da gösterdikleri uyumla dikkat çektiler.

2017-2018 eğitim öğretim yılında ilk kez birinci sınıfa başlayan öğrenciler ve beşinci sınıfa geçen öğrencilerine yönelik olarak uygulanan uyum haftası etkinlikleri Gaziantep Kolej Vakfı Özel İlkokulu ve Ortaokulunda başarıyla tamamlandı. Okula ilk kez başlayan öğrenciler gerek sınıf gerekse branş öğretmenlerinin yanı sıra okul idarecileri ve arkadaşlarıyla tanışarak uyum içerisinde bir hafta geçirdiler. Okulun çeşitli birimlerini de yakından tanıyan öğrenciler 18 Eylül 2017 pazartesi günü start alacak olan 2017-2018 eğitim öğretim yılına hazırlandılar. Eğitimin başarıyla tamamlandığını ifade eden Gaziantep Kolej Vakfı Özel İlkokulu Müdürü Mustafa Şenel öğrencilerin çok kısa bir süre içerisinde okul kurallarına uyum sağladığı ve sınıf kurallarını başarıyla uyguladığını ifade ederek bir hafta süren eğitim sürecinin 15 Eylül Cuma günü itibarıyla sona erdiğini ifade etti. GKV Özel İlkokulu Psikologları Gökçen Bindal ve Gökçe Uslu da öğrencilerin okul süresince her yönden uyumlu davranışlar sergiledikleri, ilk kez ailelerinden okul süresi kadar zamanı farklı bir ortamda geçirmenin heyecanını yaşadıkları, bütün birinci sınıf öğrencilerinin yeni eğitim öğretim yılına hazır olduğunu ifade ederek “Başarılı bir uyum haftası geçirdik. Öğrencilerimiz, velilerimiz ve öğretmenlerimiz uyum içerisinde haftayı birçok etkinlikle değerlendirdi. Öğrencilerimizde okul fobisi yaşanmadı. Okul ve sınıf kurallarına uyum konusunda hepsi istekli davranışlar sergilerken yeni arkadaşlıklar kurmayı da ihmal etmediler. Kurumlarımızın birinci sınıfları 2017-2018 eğitim öğretim yılına hazır olup 18 Eylül pazartesi itibarıyla normal bir eğitime başlayacağız. Yeni eğitim öğretim yılının ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını temenni ediyoruz” dediler.

’’Gaziantep Kolej Vakfı uzman bir ekiple başarıyor’’

11 Eylül’de başlayarak 15 Eylül’de son bulan uyum haftasını değerlendiren öğrenci velileri de Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarının 54 yıllık eğitim tecrübesiyle haftayı başarıyla uyguladığını ifade ederek “Çocuklarımız okula büyük bir şevk ve heyecanla geliyor. Uyum haftası süresince gerek sınıf gerekse branş öğretmenlerimizin büyük destek ve özverilerini gördük. Okulun rehberlik servisi de bizleri sürekli bilgilendirerek öğrencilerimizin davranış gelişimleri hakkında bizleri yönlendirdiler. 2017-2018 eğitim öğretim yılının başarılı geçeceğine inanıyoruz” dediler. Uyum haftasını başarıyla tamamlayan öğrenciler heyecanla 18 Eylül Pazartesi günü çalacak olan ders zilini beklemeye başladı.