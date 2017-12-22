Minik GKV’liler 21 Aralık yılın en uzun gecesini birlikte geçirdi

Dünyanın güneş etrafındaki hareketleri uzay ve gezegenlerin hareketleri konularının da işlendiği etkinlik kapsamında minik öğrenciler 2018 yılı için dileklerini de ifade ederek dünya ve insanlık için barış ve huzur temenni etti. 2017 yılının son günleri yaşanırken Gaziantep Kolej Vakfı Özel Anaokulu öğrenci ve öğretmenleri 21 Aralık yılın en uzun gecesini unutmadı. Etkinlik kapsamında minik öğrenciler evlerinden getirdikleri pijamalarını giyerek arkadaşlarıyla yılın en uzun gecesinde eğlenirken, yaparak yaşayarak eğitim modelini de hayata geçirdi. 21 Aralık yılın en uzun gecesi etkinliğinde öğrencilerin yeni yılla ilgili dileklerde de bulunduklarını ifade eden GKV Özel Anaokulu Müdiresi Gökçen Bulut, “Yaparak yaşayarak eğitim modelinin etkin bir şekilde uygulandığı kurumumuzda öğrencilerimizle birlikte 21 Aralık yılın en uzun gecesini de unutmadık. Gece konseptine uygun olarak düzenleme yaparak 290 öğrenci ve 34 öğretmenin katılımıyla gerçekleştirilen pijama partisi kolejli miniklerimiz ve velilerimizce beğeneniyle karşılandı. 21 Aralık En uzun Gece konseptli pijama partisinde öğrencilerimiz yeni yıl dileklerinde de bulunarak 2018 yılının ülkemiz ve dünya için barış ve huzur yılı olmasını temenni ettiler. Etkinlik kapsamında mini bir defileyle de gerçekleştirilirken canlı müzik eşliğinde çeşitli drama ve oyunların yanı sıra öğretmenlerimizin okuduğu hikayelerde öğrencilerimizin büyük ilgisini çekti. Öğrencilerimize gezegenler, uzay ve dünyanın güneş etrafındaki bir yıllık yolculuğu da çeşitli etkinliklerle anlatıldı” diye konuştu.

Öğrenci velilerinin de büyük ilgisini çeken etkinlik sonrası öğrenciler 2018 yılının barış yılı olmasını diledi.