Minik GKV’liler ilk kupa ve madalyalarını satrançtan aldı

GKV Anaokulu öğrencileri yıl boyunca aldıkları satranç eğitimini yarışmada başarıya çevirmenin mükâfatını kupa ve madalya olarak alarak mutluluklarını okullarında arkadaşlarıyla paylaştı.

Akademik başarıların yanı sıra spor, kültür, sanat ve sosyal sorumluluk projelerinin yoğun olarak gerçekleştirildiği Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarında önemli bir yer tutan ve okul öncesi eğitimle başlayan satranç eğitimi başarılı sonuçlarını bu dönemlerde vermeye başlıyor. GKV Özel Anaokulunda eğitim görmekte olan minik öğrenciler yıl boyunca aldıkları satranç eğitiminin katıldıkları ilk satranç turnuvasında başarıya çevirerek ilk kupa ve madalyalarını aldılar. Gaziantep’te faaliyet gösteren Gaziantep Satranç İl Temsilciliğiyle Uygar Okulları tarafından düzenlenen ve 66 sporcunun katıldığı 19 Mayıs Nar Şenliği Minikler Satranç Turnuvasından kupa ve madalyalarla dönerek ilk başarılarına imza attı. GKV Özel Anaokulu Satranç Antrenörü Latife Balatkan minik öğrencilerin başarılarıyla gurur duyduklarını ifade ederek yaşamlarının ilk yarışmasına katılan öğrencilerin ilk kupalarını ve ilk madalyalarını mükafat olarak almalarının kendileri içinde gurur kaynağı olduğunu ifade ederek dereceye giren öğrencileri kutladı. Gaziantep Kolej Vakfı Özel Anaokulu öğrencilerinden Beyza İpek Yılmaz 6 yaş minik kızlar kategorisinde İl dördüncülüğünü, Mustafa Yağız Özgan ise 6 yaş minik genel kategorisinde İl dördüncülüğünü kazanırken yarışmaya katılan Ada Ceran, Miray Karakuş, Elis Serra Akın, Elif Ece Akgün, Elif Belis Geriş, Bekir Budumlu, Emir Kayra Ünnü, Efe Ayhan, İbrahim Yakup Kızılhan, Ömer Çetindağ, Berat Özdarakçı, Meriç Demircioğlu ve Ahmet EymenÖzgan’da gösterdikleri üstün başarı ve performanstan dolayı kupa ve madalyalya ödüllendirildi.