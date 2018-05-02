Minik GKV’liler kıtaları ve ülkeleri tanıyor

Dünya üzerindeki kıtalar ve kıtalar da yer alan ülkelerle ilgili öğrencilerin bilgilendirildiğini ifade eden GKV Özel Anaokulu Müdiresi Gökçen Bulut yaparak yaşayarak eğitim modelinin uygulandığı çalışmaların sonuçlarının verimli geçtiğini ifade etti.

Okul Müdiresi Gökçen Bulut “Akademik takvimimizde yer alan ünitelerin yanı sıra sosyal sorumluluk projelerimiz ve bir birinden farklı etkinliklerimizle 2017-2018 eğitim öğretim yılını başarıyla sürdürüyoruz. Kıtalar üzerindeki ülkelerin ve bu farklı ülkelere ait kültürlerin tanıtıldığı etkinliğimizde Japon Günü gerçekleştirerek Türk Japon dostluğunun önemi ve geliştirilmesi yönünde çalışmalar yaptık. Etkinliklerimiz önümüzdeki süreçte de farklı ülke kültürlerinin tanıtımı yönünde devam edecektir” dedi. GKV Özel Anaokulu öğrencileri giydikleri Japon kıyafetleriyle objektiflere poz verirken Türk Japon dostluğunun gelişmesi konusunda da önemli mesajlar verdiler.

Gün boyu süren etkinliklerde Türk Japon dostluğu hakkında öğrencilere bilgiler aktarırken her iki kültür arasında ki benzerlikler ve farklılıklar da gözler önüne serildi. Tarihi Türk Japon dostluğunun geliştirilmesi içinde mesajların verildiği etkinlikler renkli şovlara da sahne oldu.