Minik GKV’liler maharetlerini sergiledi

2017-2018 eğitim öğretim yılının son günlerine yaklaşırken Özel Gaziantep Kolej Vakfı İlkokulu ikinci sınıf öğrencileri hazırladıkları Türkçe ve İngilizce koro, halk oyunları ve modern dans gösterileri ile izleyenlerin beğenisini kazandı. Programın sonunda İstiklal Marşı’nın on kıtasını oratoryo şeklinde okuyan öğrenciler dakikalarca ayakta alkışlandı.

Özel Gaziantep Kolej Vakfı İlkokulu müdürü Mustafa Şenel, “Öğrencilerimiz, öğretmenlerimizin liderliğinde hazırladıkları bu gösteri ile şarkılar söyleyip dans ettiler ve İstiklal Marşımızı büyük bir gururla okudular. Biz öğretmenler ve velilerimiz sahneye konan bu coşkulu performans ile çok mutlu olduk. Öğrencilerimizin sahne etkinliklerini onların kişisel gelişimleri için bir fırsat olarak görüyoruz. Bu nedenle bu türden çalışmalarımıza her yıl üzerine koyarak devam edeceğiz" dedi.