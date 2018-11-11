Minik kulaçlar Ata'yı andı

Şehitkamil Belediye Başkanlığınca Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 80. yıl dönümü nedeniyle düzenlenen 4. Geleneksel 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü Minik Kulaçlar Yüzme Yarışları farklı yaş gruplarında yüzlerce altın kulacın mücadelesine sahne oldu.

Şehitkamil Belediyesi ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü işbirliği ile Alleben 1 Yüzme Havuzunda gerçekleştirilen 4. Geleneksel 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü Minik Kulaçlar Yüzme Yarışları, serbest, karışık, kelebek, sırt- ayak, sırtüstü ve kurbağalama disiplinlerinde 2010- 2013 doğumlu minik sporcular, en iyi dereceleri yakalamak için performans sergiledi. Alleben Yüzme Havuzu kulvarlarında sabahın erken saatlerinde start alan yarışlar için tribünleri dolduran yüzlerce öğrenci velisinin büyük destekleri ve ilgisiyle günün ilerleyen saatlerine kadar devam etti. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün “Ben sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklısını severim.” sözüne atıfta bulunarak katılımcı yüzücülere spor ahlakı ve disiplini üzerine tavsiyelerde bulunan antrenörler minik kulaçlara bol bol moral desteği vermeyi de ihmal etmediler.

Tüm sporcularımızla gurur duyuyorum

4. Geleneksel 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü Minik Kulaçlar Yüzme Şenliği ödül töreninde katılımcı sporcular ve sporcu velilerine seslenen Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, katılımcı sporcularla büyük gurur duyduğunu ifade etti. Başkan Fadıloğlu, konuşmasında şunları söyledi:

“Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 80. yıl dönümü nedeniyle düzenlendiğimiz, 4. Geleneksel 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü Minik Kulaçlar Yüzme Şenliği 5-8 yaş grubunda 300'e yakın sporcumuzun mücadelesine sahne oldu. Ben kulvarlarda performans sergileyen tüm sporcularımızla büyük gurur duyuyorum. Milli bayramlar, önemli gün ve haftalar vesilesiyle düzenlediğimiz geleneksel spor organizasyonlarında sporcu öğrencilerimizin yarışma kültürü oluşuyor. Özelikle yüzme branşı özelinde tertiplediğimiz “ Minik Kulaçlar Yüzme Şenliği” sporcularımızın çok küçük yaşlarda yarışmacı kimliklerinin oluşmasını olanak sağlıyor. Tabi bu konuda asıl tebrik ve teşekkürümüz değerli velilerimize. Destek ve ilgileri bizlere her zaman büyük güç veriyor. Organizasyonun düzenlenmesinde emeği geçen tüm paydaş kurum temsilcilerine, Türkiye Yüzme Federasyonu yetkililerine, öğretici hakemlik yapan değerli hakemlerimize ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Bu yarışların kazananı Gaziantep ve Türk sporudur. Bu platformdaki sporcularımızın disiplinli ve sürdürülebilir çalışmalar neticesinde ay- yıldızlı mayo ile ilimizi ve ülkemizi temsil edeceklerine inancımız tam. Bundan önceki süreçte su sporları faaliyet alanında birçok milli gururu bizlere yaşatan sporcularımızın minik kulaçlarımız için büyük bir örnek olacağı düşüncesindeyim. Katılımcı tüm altın kulaçlarımıza spor yaşamları boyunca başarılar diliyorum.”

"Altın kulaçlarımız adına çok şanslıyız"

Türkiye Yüzme Federasyonu Gaziantep İl Temsilcisi ve Alleben Yüzme Havuzları Koordinatörü Cengiz Bingül, "Gaziantep'e su sporları ile ilgili kazandırılan tesisler, verilen büyük destek ve ilgiden dolayı altın kulaçlarımızın çok şanslı olduklarını düşüncesindeyim. Şehitkamil Belediye Başkanımız Rıdvan Fadıloğlu, ödül töreni esnasında yarışmacı çocuklarımızla tek tek ilgilendiler. Bizde bu desteğe ve ilgiye layık olabilmek adına çok daha fazla efor sarf ederek, Gaziantep'i ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.