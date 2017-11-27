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27 Kasım 2017 14:09

Minik Mustafa Medicalpark’ta şifayı buldu

Gaziantep’te sağ tarafını hissetmeme ve hareket ettirmeme nedeniyle beyin felci teşhisi konan 4 yaşındaki Mustafa Kum, şifayı Medical Park Gaziantep Hastanesi’nde buldu.

Minik Mustafa Medicalpark’ta şifayı buldu

27 Kasım 2017 14:09


Medical Park Gaziantep Hastanesi Çocuk Nöroloji Kliniği Doç. Dr. Sedat Işıkay’a emanet edilen 4 yaşındaki Mustafa Kum’un beyin emarı ve anjiosunda beyin ana damarlarında tıkandığı saptanarak beynindeki pıhtılar çıkarıldı. Daha sonra ise medikal tedaviler uygulanan Mustafa’nın beyin damarları açıldı. Sağlığına kavuşan Mustafa Kum, 15 günlük tedavi sürecinde doktorların da yoğun ilgisini gördü. Başarılı tedavi ile sağ tarafındaki felç durumu tamamen düzelen küçük Mustafa, sağlıklı bir şekilde kontrole gelmek üzere taburcu edildi. Erken teşhis ile küçük Mustafa, ömür boyu felçli kalmaktan kurtuldu.


Beyin felci ile ilgili bilgi veren Dr. Işıkay beyin felci hakkında, "Son zamanlarda akut inme (beyin felci) ülkemizde giderek artmaktadır. İnme özellikle erişkin insanlarda ani olarak beyin damar tıkanıklığı sonucu gelişen vücudun bir tarafının tutmaması, konuşamama ve yemek yiyememe hatta koma şeklinde görülmektedir ancak erişkinlerde sık olarak görülen bu hastalık aynı zaman da çocuklarda da görülmektedir. İnmede bir pıhtı beyin damarını tıkayarak beynin ilgili kısmını kalıcı olarak etkilemektedir. Bu hastalığın geliştiği anda dakikalar içerisinde erken müdahale hastaların tamamen iyileşme ile sonuçlanmaktadır. Tedavide geç kalınırsa hastanın şikayetleri geri dönüşsüz olmaktadır’’ dedi.




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