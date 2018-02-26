Minik öğrenciler çevre için podyumda

Geri dönüşüm malzemelerinden hazırlanan kıyafetleri sahneleyen öğrenciler, renkli görüntüler oluşturdu.

Gaziantep Kolej Vakfı Anaokulu’nda "Geri Dönüşüm Defilesi sergilendi. Öğrencilerin küçük yaşta çevreye duyarlılığının sağlanması ve tasarrufun arttırılmasının yanında bilinçli tüketici olmalarının sağlanması amacıyla düzenlenen defilede, öğrenciler geri dönüşüm malzemelerinden yapılan birbirinden renkli ve ilginç kıyafetleri sergiledi. Defineyle çevre, tasarruf ve bilinçli tüketim mesajları veren öğrenciler, yoğun ilgi gördü. GKV Anaokulu Müdiresi Gökçen Bulut, defilenin altı yaş gurubu öğrenciler ve velilerin desteğiyle gerçekleştirildiğini ifade ederek, "Birçok konuya dikkat çekmek ve evlerimizde ki atıkların geri dönüşümle yeniden ekonomiye kazandırılmasının önemine dikkat çekmek amacıyla düzenlediğimiz defile büyük ilgi gördü. Öğretmenlerimiz, velilerimiz ve öğrencilerimizin el birliğiyle gerçekleştirdiği proje aynı zamanda öğrencilerimizin çevre bilincinin geliştirilmesi ve arttırılmasının yanı sıra bilinçli tüketici olmalarının sağlanması ve tasarrufu yaşam şekline getirmeleri yönünde de önemli bir çalışma oldu. Diğer taraftan öğrencilerimiz içinde önemli bir sahne deneyimi oldu. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları Görsel Sanatlar Öğretmeni Emine Korkmaz ise "Geri dönüşüm defilesiyle hem eğlendik hem öğrendik. Kıyafetlerimiz tamamen çevreye duyarlı, zararsız ve geri dönüşümü mümkün maddelerle hazırlandı. Kostümleri giyen 6 yaşlarındaki çocuklarımızın defilesini, hem bizler hem de veliler çok beğendi" diye konuştu.