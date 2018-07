Minik öğrenciler Eğitim-öğretim yılına Şehitkamil’de hazırlanıyor

Yaz dönemi boyunca eğitimlere devam edecek olan minik öğrenciler, 2018-2019 eğitim öğretim yılının ilk ders zilini sabırsızlıkla bekliyorlar.

Yıl içerisindeki faaliyetlerine yaz döneminde de devam eden Şehitkamil Belediyesi, bünyesinde bulundurduğu aile merkezlerinde yaz aylarında da çocukların eğitimine devam ediyor. 42 aile merkezinde bulunan anasınıfından 792 minik öğrenciye okul öncesi eğitim veriliyor. Öğrencilere, sayılar, harfler, renkler, temel eğitimler verilerek 2018-2019 eğitim ve öğretim yılına hazırlık yapılıyor. Selimiye 2 Aile Merkezi Anaokuluna giden öğrenciler, öğretmenleri nezaretinde ders işledi. Oldukça heyecanlı ve sevinçli görünen minik öğrenciler; renkleri, sayıları ve çocuk şarkılarını öğrendiler. Yaz dönemi boyunca eğitimlere devam edecek olan minik öğrenciler, 2018-2019 eğitim öğretim yılına en iyi şekilde başlayacaklar.

Çocuklarımızı anasınıfına en iyi şekilde hazırlıyoruz

Eğitimlerle ilgili bilgi veren Selimiye 2 Aile Merkezi Anasınıfı Öğretmeni Özgür Aygün, “Yaz kursu dönemi içerisinde Selimiye 2 aile merkezi anasınıfımıza toplam 24 öğrencimiz başvurdu. Burada öğrencilerimize okul öncesi eğitimler veriyoruz. Harfleri, sayıları, renkleri, büyüklerine saygıyı, sevgiyi öğretiyoruz. Bunun yanı sıra boyama, şarkılar, şiirler gibi kültürel eğitimler de veriyoruz. Öğrencilerimiz, yaz dönemi içerisinde temelden her türlü bilgiyi alarak, 2018-2019 eğitim-öğretim yılına en iyi şekilde hazırlanıyorlar. Bizler de elimizden gelen her türlü gayreti çocuklarımız için göstermeye çalışıyoruz. Velilerimiz de bu konuda gerçekten çok ilgililer. Çocuklarını okul öncesi eğitime göndermek istiyorlar. Çocuklarının hem ücretsiz bir şekilde eğitim almaları hem de aldıkları eğitimlerle çevrelerine karşı davranışlarından oldukça memnunlar. Sağ olsun Şehitkamil Belediyemiz de çocuklarımıza her türlü desteği veriyor. Yaz dönemi boyunca güzel bir ortamda çocuklarımızı anasınıfına en iyi şekilde hazırlıyoruz” diye konuştu.