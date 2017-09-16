Minik satranççılar, aziz şehitleri ve kahraman gazileri andılar

Minik satranççıların büyük ilgi gösterdiği turnuvanın açılış seremonisinde uzun süre ay-yıldız coşkusu yaşandı.

Gaziler Günü etkinlikleri çerçevesinde Şehitkamil Belediyesi ve Türkiye Satranç Federasyonu Gaziantep İl Temsilciği işbirliğiyle düzenlenen Gaziler Günü Satranç Turnuvası 7-9 yaş aralığında 150 minik sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi. Miniklere satranç branşını sevdirmek ve müsabaka kuralarını öğretmek amacıyla düzenlenen organizasyonda katılımcı tüm sporculara Şehitkamil Belediye Başkanlığınca özel satranç setleri armağan edildi. 18 Eylül 2017 Pazartesi günü 2017-2018 eğitim-öğretim yılı için çalacak ilk ders zili öncesinde düzenlenen organizasyonda minik hamlelerin sahipleri turnuvanın başhakemi tarafından şampiyon ilan edilirken, birinci tur müsabakalarının ardından şampiyonlara madalyaları armağan edildi.

Şehit ve gaziler anıldı

19 Eylül Gaziler Günü etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen satranç turnuvası hakkında bilgiler veren Şehitkamil Belediyesi Spor Koordinatörü Metin Alati, “Şehitkamil Belediye Başkanlığınca 19 Eylül Gaziler Günü etkinlikleri çerçevesinde 7-9 yaş aralığındaki minik sporcularımızın katılımıyla satranç turnuvamızı gerçekleştiriyoruz. Kategori sayının üç yaş grubuyla sınırlı olmasına rağmen katılımcı sayısı ve sporcularımızın coşkusu mutluluk verici. Şehitkamil Belediye Başkanlığımızın himayesinde bu güne kadar 36 kez geleneksel satranç turnuvaları düzenlendi. Her zaman düzenlediğimiz formattan farklı olarak bu kez sadece minik sporcularımızı misafir ettik. Satranç branşının minik öğrencilerimize sevdirilerek öğretilebilmesi adına çalışmalarımızı Şehitkamil Belediye Başkanımız Sayın Rıdvan Fadıloğlu’nun büyük destekleriyle sürekli satranç eğitim merkezimizde ve bu gün örneğini yaşadığımız üzere farklı vesilelerle düzenlenen turnuvalarda sürdürüyoruz. Sayın Belediye Başkanımızın katılımcı sporcularımıza olan özel satranç seti armağanını bu günün minik geleceğin büyük hamle sahiplerine ilettik ve onları başhakemimizin kararıyla şampiyon ilan ettik. Ümit ediyorum ki yaşamları boyunca satranç branşı başta olmak sportif faaliyetlerle ilgilenmeye devam ederler. Organizasyonda emeği geçen tüm hakemlerimize, antrenör ve öğretmenlerimize teşekkür ediyorum” dedi.

“Şehitkamil Belediyemizin branşımıza olan büyük desteği sürüyor”

Gaziler Günü Satranç Turnuvası açılış seremonisinin ardından 2017-2018 sezonunda satranç branşında gerçekleştirilecek faaliyetlerle ilgili değerlendirmelerde bulunan Türkiye Satranç Federasyonu Gaziantep İl Temsilcisi Serkan Yüksek, Şehitkamil Belediyesinin satranç branşına olan desteğinin her geçen yıl artarak devam ettiğini dile getirerek, “Şehitkamil Belediye Başkanımız Sayın Rıdvan Fadıloğlu’nun destekleriyle anlamlı bir organizasyona daha imza attık. Kısa bir süre sonra yeni sezon faaliyetlerimiz gerek okul sporlarında gerekse kulüpler arası liglerde start alacak. Şehitkamil Belediyemizin branşımıza olan desteği her geçen yıl artarak devam ediyor. Ümit ediyorum ki yeni sezon Gazi Şehrimiz adına büyük başarılara sahne olur ve sporcularımız ilimizi ulusal ve uluslararası platformda başarıyla temsil ederler. Ben tüm camiamız adına Şehitkamil Belediye Başkanımız Sayın Rıdvan Fadıloğlu ve kıymetli çalışma arkadaşlarına teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Turnuvada şampiyon ilan edilen tüm sporcular ise mutluluklarını ifade ederek, bundan sonraki süreçte satranç sporunda başarılı olacaklarının sözünü verdi.