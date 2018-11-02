Minikler, geri dönüşümü yerinde gördü

Tülay Yıldırım Anaokulu öğrencileri, ‘Geri Dönüşümü Yerinde Görmeye Gidiyoruz' projesi kapsamında öğretmenleriyle birlikte MÖP ve E-MÖP tesislerini gezdi. Şehitkamil Belediyesinin ‘sıfır atık' sloganıyla yürüttüğü projeleri yakından tanıma fırsatı elde eden öğrenciler, geri dönüşüm konusunda bilgilendirildi.

Geri dönüşüm konusunda öğrencilere yönelik bilgilendirme faaliyetlerini aralıksız sürdüren Şehitkamil Belediyesi, öğrencilerin yaşayarak öğrenmelerini sağlıyor. MÖP ve E-MÖP tesislerinin son konukları Tülay Yıldırım Anaokulu öğrencileri oldu. ‘Geri Dönüşümü Yerinde Görmeye Gidiyoruz' projesi kapsamında düzenlenen etkinlikte tesis yöneticileri nezaretinde tesisi gezen minik öğrenciler, atıkların ayrıştırılma çalışmalarını inceledi.

Şehitkamil Belediyesi Çevre Yüksek Mühendisi Sadık İsmail Tekiner, öğrencilere çevre duyarlılığı ve geri dönüşüm konularında bilgiler verdi. Tekiner, MÖP ile çöpün farkını anlattı ve öğrencilerden MÖP'leri MÖP kutusuna, çöpleri de çöp kutusuna atmalarını istedi. E-MÖP projesinin de uygulama şeklini öğrencilere yerinde anlatan Çevre Yüksek Mühendisi Tekiner, öğrencilerin sorduğu tüm soruları da yanıtladı. Program sonunda öğrencilere; MÖP Geri Kazanım Projesi kapsamında geri dönüştürülen atıklardan üretilen kırtasiye seti ve yeşeren kalem hediye edildi.

‘Sıfır atık' projesini biz de destekliyoruz

Etkinlik sonrası değerlendirmede bulunan Tülay Yıldırım Anaokulu Öğretmeni Rahmiye Yavuz, “Şehitkamil Belediyemiz ile iletişime geçtik ve sağ olsunlar isteğimizi yerine getirdiler. Öğrencilerimize zaten ‘sıfır atık' ile alakalı, geri dönüşüm ile alakalı eğitimler veriyorduk. Geri dönüşümü daha yakından ve somut bir şekilde görebilmeleri için geri dönüşüm tesislerine geldik. Çocuklarla birlikte MÖP ve E-MÖP tesislerini gezdik. Tesislerde atıkların nasıl ayrıştırıldığını gördük. Öğrencilerimiz, yaparak ve yaşayarak yeni bilgiler öğrendi. Şehitkamil Belediyemize çok teşekkür ediyoruz. Geri dönüşüm ile ilgili Şehitkamil Belediyemizin yürütmüş olduğu ‘sıfır atık' projesini biz de destekliyoruz. Herkes geri dönüşüm konusunda bilinçli olursa çevremiz daha da güzelleşecektir” ifadelerini kullandı.