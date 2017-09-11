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11 Eylül 2017 15:15

Minikler için ders zili çaldı

Türkiye genelinde olduğu gibi Gaziantep’in Yavuzeli ilçesinde minik öğrenciler için ders zili çaldı.

Minikler için ders zili çaldı

11 Eylül 2017 15:15


2017-2018 eğitim-öğretim yılının başlamasıyla beraber birinci sınıflara yönelik Şehit İbrahim Solak İlköğretim Okulu’nda oryantasyon eğitimi verilmeye başlandı. İlk kez bu yıl okula gidecek öğrencilere uyum eğitimi veriliyor. İlköğretim 1. sınıf ve ana sınıfı öğrencileri okulların açılmasıyla birlikte okula koştu. Minik öğrencilerin okula gitme heyecanı ve bazı öğrencilerin sınıfına koşarak gittiği, bazı minik öğrencilerin ise ailesinden ayrılmak istemediği için gözyaşlarını tutamadı.


Okulun bahçesine girdiklerinde heyecanlı olan minikler daha sonra öğretmenleriyle beraber sınıflarına geçti.




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