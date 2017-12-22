Minikler Kurtuluş Gününü kutladı

Minikler, vatan için canlarını hiçe sayan şehitleri ve gazileri de unutmadı.

Gaziantep’in düşman işgalinden kurtuluşunun 96. yıldönümü Şehitkamil ilçesinde düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlanmaya devam ediyor. Şehitkamil Belediyesi bünyesinde hizmet veren Gazikent Aile Merkezi’nde eğitim gören anasınıfı öğrencileri, Gaziantep’in düşman işgalinden kurtuluş yıldönümünü düzenledikleri etkinlikle kutladı. Anasınıfı öğrencileri, gerçekleştirdikleri etkinlikte; şiir okudu, şarkı söyledi, dans etti ve bayrak gösterisi yaptı. Minikler, vatan ve millet uğrunda canlarını hiçe sayan 6 bin 317 şehidi ve on binlerce gaziyi de dua ile andı. Öğrencilerin gerçekleştirdiği program büyük beğeni topladı.

"Şehitlerimizi öğrencilerimizle anmaktan mutluluk duyuyorum"

Gazikent Aile Merkezi Anasınıfı Öğretmeni Gülizar Özbey, düzenlenen kutlama programına ilişkin bilgi verdi. Minik öğrencilere kurtuluş bilincini aşılamak amacıyla etkinlik düzenlediklerini kaydeden Özbey, "Gaziantep’in düşman işgalinden kurtuluş yıl dönümünü öğrencilerimizle birlikte kutladık. Şehitlerimizi rahmetle ve duayla andık. Çocuklara kurtuluş bilincini aşılamak için bu programı hazırladık. Öğrencilerimiz, şehitler anısına saygı duruşunda bulundu. Öğrencilerimiz dualar ve şiirler okudu, dans ve bayrak gösterisi yaptı. Bu şekilde hem şehitlerimizi anmış olduk hem de Gaziantep’in düşman işgalinden kurtuluşunu kutladık. Gaziantep’in kurtuluşu için mücadele eden şehitlerimizi, öğrencilerimizle birlikte saygıyla anmaktan mutluluk duyuyoruz” şeklinde konuştu.

Gösteri çok güzeldi"

Çocuklarının gösterilerini ilgiyle takip eden öğrenci velileri, sağlanan imkanların memnuniyet verici olduğunu dile getirdi. Öğrenci velisi Ayşegül Doğan, “Çocuklarım 3 yıldır Şehitkamil Belediyemizin Gazikent Aile Merkezinden faydalanıyor. İki yıl kızım için, bu yıl da oğlum için buraya geliyorum. Bugünkü gösteri çok güzeldi. Gaziantep’imizin kurtuluşunu çocuklarımız gösterileriyle anlattı. Çocuklarımız öğretmenleri işliğinde çok güzel bir biçimde hazırlanmış” ifadelerini kullandı.