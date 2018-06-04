Miniklerden yıl sonu etkinliğinde unutulmaz performans

18 aile merkezindeki 36 anasınıfı şubesinden 463 anaokulu öğrencisinin yaptığı gösteriler programa renk katarken gösteriler uzun süre ayakta alkışlandı.

Şehitkamil Belediyesi bünyesinde hizmet veren sosyal tesislerde eğitim gören anaokulu öğrencilerinin her yıl geleneksel hale gelen yıl sonu gösterisi, Şehitkamil Kültür ve Kongre Merkezi’nde (ŞKM) yapıldı. Program, İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı. Programda, Sakarya şiiri, işaret dili gösterisi, halk oyunları gösterisi, semazen gösterisi, bale gösterisi, kurdele dansı, Anadolu ateşi gösterisi büyük beğeni kazandı. Çocuklarının gösterilerini büyük bir ilgiyle takip eden veliler, programda hem eğlendi hem de duygusal anlar yaşadı. Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ile İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Mete de ilk mezuniyet heyecanı yaşayan minikleri yalnız bırakmadı.

“Okul öncesi eğitim konusunu çok önemsiyoruz”

Yıl sonu etkinliği programı öncesi konuşan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, “Öncelikle bu programın düzenlenmesinde emeği geçen başta Milli Eğitim Müdürlüğümüz olmak üzere tüm milli eğitim camiasına yürekten teşekkür ediyorum. Belediyeler olarak biz, her şeyi yapma imkanına sahip değiliz. Kurumlar arası işbirliği çerçevesinde bu projeleri hayata geçiriyoruz. Şu anda 18 aile merkezimizde 36 okul öncesi eğitim veren sınıfımız var. Bu sınıflarımızın hocaları Milli Eğitim Müdürlüğümüz tarafından görevlendirildi. Bu sınıflarımızda tamamen milli eğitim müfredatına uygun olarak dersler veriliyor. Biz bu konuda Milli Eğitim Müdürlüğümüzden çok büyük destek aldık ve bunu da özellikle istedik. Çünkü mevcut milli eğitim sistemine uygun şekilde eğitim-öğretim verilmesi bizim için çok önemliydi. Belki biz kendi bilgimiz ışığında bu eğitimleri gerçekleştirebilirdik ama esas olan işi tam bilenle yapmak. Okul öncesi eğitim konusunu çok önemsiyoruz. Biz bu nedenle fiziki şartlarımız müsait olan yerlerde bu organizasyonları gerçekleştirdik. Bu tür çalışmalara devam ettiğimiz müddetçe geleceğimizin teminatı olan yavrularımız daha nitelikli bireyler olarak bu memlekete hizmet edecektir. Çocuklarımızın daha iyi şartlarda yetişmesini istiyorsak üzerimize düşeni yapmalıyız” dedi.

“Amacımız evlatlarımızı dünya ile rekabet edebilecek donanımla yetiştirmek”

Programda söz alan İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Mete ise, “Bütün derdimiz, yarınlarımız olan evlatlarımızı dünya ile rekabet edebilecek donanımla yetiştirmek, onları her anlamda güçlü bireyler kılmak. Çocuklarımızın sosyal, kültürel, sportif anlamda yetkin birer bireyler olmaları için çaba sarf ediyoruz. Çok ünlü bir düşünür diyor ki, bana bir insan ömrünün 3 yılını verin ben size 70 yılı garanti edeyim diye. Bunların içerisindeki en önemli yıl da okul öncesi yılıdır. Okul öncesindeki yıl çok önemlidir. Bu anlamda da özellikle şehrimizde belediyelerimizle çok güzel işbirliği projelerimiz var. İşte bu da bunlardan bir tanesidir. Fiziki kapasitemizin yetmediği, çocuklarımıza daha sağlıklı, donanımlı ortamlar inşa etme konusunda zaman zaman sıkıntı yaşadığımız durumlarda sağ olsun Şehitkâmil Belediyemiz devreye girdi ve kendilerinin oluşturduğu fiziki mekanlarda işbirliği içerisinde çok güzel bir ortam oluştu. Bugün itibariyle hem sayısal anlamda yani nicelik anlamında hem de verilen hizmetin kalitesi yani nitelik anlamında çok güzel geri dönütler var. Bugün de 1 yıl boyunca eğitim alan çocuklarımızın performansını izleyeceğiz. Onlarla gurur duyacağız. Biz inanıyoruz ki evlatlarımıza yeterli imkan destek sağlandığı zaman başaramayacakları hiçbir güçlük, zorluk yok. Biz, çocuklarımıza çok fazla inanıyor ve güveniyoruz” diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından sahneye çıkan minik öğrenciler, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ile İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Mete’ye çiçek verildi.