Miniklerin Satranç Başarısı

Gaziantep Satranç İl Temsilciliği tarafından organize edilen festival 2 ayrı kategoride gerçekleştirilirken yarışmaya 31 sporcu katıldı. Satranç sporunun Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarında büyük öneme sahip olduğunu ifade eden GKV Özel Okulları Satranç antrenörü Latife Balatkan minik GKV'lilerin ilk kez bir turnuvaya katıldıklarını ve yaşadıkları bu deneyimden dolayı çok mutlu olduklarını ifade ederek yetenekli sporcuların önümüzdeki süreçte özel bir eğitime tabi tutularak spor kariyerlerinde başarılı olmaları için gerekli desteğin verileceğini ifade etti. Gaziantep Kolej Vakfı Anaokulu öğrencilerinden Ayşe Begüm Gedikkaya, Havin Su Çeviksever, Yavuz Tuna Coşkun, Handan Bahar Akca, Ahmet Kerem Güldeş, Mert Ali Gülyuva, Doğan Tuna Çalışıcı elde ettikleri derecelerden dolayı madalyayla ödüllendirilirken sporcuların önümüzdeki dönemlerde daha büyük başarılara imza atmak için çalışmalarını sürdürecekleri ifade edildi.