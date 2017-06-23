Miras kavgası kanlı bitti

Olay, bu sabah Şehitkamil ilçesindeki sebze halinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, babalarından kalan dükkanı işleten kardeşlerden Muzaffer (49) ve Eyüp D. (30), ağabeyleri Mehmet D.’ye (52) daha önceden anlaşma sağladıkları aylık 2 bin lira vermeyi reddetti. Bu sabah kardeşlerinin işlettiği iş yerine gelen Mehmet D. ile kardeşleri arasında tartışma çıktı. Mehmet D., tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi sonucu aracından çıkardığı av tüfeği ile kardeşi Eyüp’ün ayağına bir el ateş etti. Ayağından yaralanan kardeşini bırakarak kaçmaya çalışan ağabey Mehmet D. kendisine sopayla saldıran diğer kardeşi Muzaffer D. ‘ye de ateş etti.

Olay sonrası kafasından yaralanan Muzaffer D. (49) çağrılan ambulansla kaldırıldığı Dr. Ersin Arslan Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ayağından vurulan diğer kardeş Eyüp D.’nin hayati tehlikesi bulunmazken, ağabey Mehmet D. ise kayıplara karıştı.

Polis ekiplerinin daha sonra irtibat kurarak teslim olması için ikna ettiği Mehmet D. teslim oldu. Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğinde ilk ifadesi alınan Mehmet D. daha sonra adliyeye sevk edildi.