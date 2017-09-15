Mısır Büyükelçisi Wael A.El-Naggar GSO’da sanayicilerle buluştu

El-Naggar Gaziantep Sanayi Odası (GSO) ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda sanayicilerle bir araya geldi.

Mısır’da yatırım yapan Gaziantepli iş adamalarıyla buluşan Büyükelçi, El Naggar katılımcılara Mısır’daki yatırım imkanları ve yeni yatırım kanunu hakkında açıklamalarda bulundu. Gaziantep’in, Türkiye’de ekonominin çok büyük bir parçası olduğunu kaydeden El Naggar, “Bunu bilerek buraya geldim. Biz kesinlikle yeni ticari iş kanallarını birlikte açmalıyız. Bu ziyareti o yüzden yapıyoruz. Sadece ticari ortaklık değil yatırımda olması lazım. Mısırda yeni yatırım kanunu çıktı. Bu kanun yatırım yapmak isteyenlere kolaylıklar sağlıyor. Bunun bize vereceği imkanlar var. Bu kanun, yatırımı Mısır’a çekecek. Bunun bir kopyasını Gaziantep Sanayi Odası’na bırakıyoruz. Bu kanun yeni reformlar içeriyor. Mısır’da ekonomi çok daha iyi seviyelerde. Türkiye ticari ilişkilerde bizim için çok önemli bir ülke. Sizleri yatırıma davet ediyoruz” dedi. Büyükelçisi Wael A.El-Naggar Gaziantep Sanayi Odası’nda ağırlamaktan dolayı memnun olduklarını dile getiren GSO Meclis Başkanı Mustafa Topçuoğlu da, “Sayın Büyükelçi, uzun zamandan beri Mısır’da yatırım yapan Gaziantepli firmalarla tanışmak ve görüşmek istiyorlardı. Kendilerini burada misafir etmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Kendisi sorunlara çözüm bulmak adına buraya geldi. Kendilerine teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Gaziantep’in üretim ve ihracatta bölgesinde ve ülkemizde lider konumda olan şehirlerden birisi olduğunu ifade eden Topçuoğlu, “Bu başarıda sanayicilerimizin çok ciddi çalışmaları ve gayretleri var. Kentimizin ve ülkemizin büyümesi ve gelişmesi için gece gündüz çalışmaya devam ediyoruz. Mısır ile de iyi ticari ilişkilerimiz var. Mevcut ikili ticari ilişkilerimizi daha da ilerletmek istiyoruz. Toplantıya katılımlarınızdan dolayı sizlere çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu. Toplantıda daha sonra Büyükelçisi Wael A.El-Naggar katılımcıların sorularını cevapladı.

Toplantı sonunda Başkan Topçuoğlu Büyükelçi’ye yöresel işlemeli bakır sürahi hediye etti.