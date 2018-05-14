MMT Amerikan Hastanesi Hemşireler Gününü kutladı

Hastane Genel Müdürü Uzm. Dr. A. Muhittin Taşdoğan’ın konuşma yaptığı gecede hemşireler doyasıya eğlendi.

Düzenlenen programa MMT Amerikan Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Taşdelen, MMT Amerikan Hastanesi Yönetim Kurulu Üyesi Ali Taşdelen, Hastane Genel Müdürü Uzm. Dr. A. Muhittin Taşdoğan, Başhekim Cihat Ahmet Oral ve İdari İşler Müdürü Ali Altunok’un yanı sıra yine hastane bünyesinde görev yapan çok sayıda hemşire ve sağlık personeli katıldı. Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren MMT Amerikan Hastanesi Genel Müdürü Uzm. Dr. Ali Muhittin Taşdoğan, "Hepimiz sağlık dünyasının çalışanları olarak cefakar bir şekilde hizmet etmeye çalışıyoruz. Bizler için siz hemşireler bu güzel kutlamalara her zaman layıksınız, güzel ve zor bir görev icra ediyorsunuz. 7 gün 24 saat çalışıyorsunuz. Dünyanın en zor işi acısı olan insanların acısını dindirmektir. Şükürler olsun ki biz bu işi yapabiliyoruz. Yaptığınız işi hakkıyla yerine getirdiğinizde dua alıyorsunuz. Bundan güzel bir şey yok. Hastaların çilesini çekiyorsunuz. Daha da zoru hasta yakınlarını anlayabilmek. Hasta yakınının canından birisi hastalıktan kurtulmak için çaba sarf ediyor. Bir an önce iyileşsin istiyor. Bu nedenle sürekli hemşirenin yanında soluğu alıyor ve bir sürü soru soruyorlar. Hasta yakını ile uğraşmak hasta ile uğraşmaktan daha zor. Bu nedenle Allah sizin yardımcınız olsun. Sözü fazla uzatmadan siz cefakar hemşirelerimizin Hemşireler Günü kutlu olsun" ifadelerini kullandı.

Yapılan konuşmanın ardından hemşireler onuruna verilen yemeğe geçildi. Yemeğin ardından geceye katılan davetliler, gece boyunca çalan müzik eşliğinde gönüllerince eğlendi.