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18 Ağustos 2018 13:52

MMT Amerikan Hastanesi’nde bayraşlaşma

MHP Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan’ın da katıldığı bayramlaşma töreninde Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Taşdelen, Yönetim Kurulu Üyesi Ali Taşdelen, Başhekim Uzman Dr.

MMT Amerikan Hastanesi’nde bayraşlaşma

18 Ağustos 2018 13:52

C. Ahmet Oral, hastanede görev yapan doktorlar ve çok sayıda personel katıldı.


Törende konuşan MHP Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan, bayramların toplumsal birlik ve beraberliğin pekişmesi açısından fırsat olduğunu belirterek, “Bayramlar bizim için milli ve manevi anlamda, kırgınlıkları giderme, akrabalarımızı, dostlarımızı görme açısından önemli bir vesile. Kurban Bayramı’nın başta ülkemize, İslam Alemi’ne ve bütün insanlığa barış, kardeşlik ve huzur getirmesini dilerim” dedi. MHP Gaziantep Milletvekili A. Muhittin Taşdoğan’dan sonra personellere hitap eden Özel MMT Amerikan Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Taşdelen ise “Bizler her geçen gün artan doktor kadromuz ve personelimizle, birlik ve beraberlik içinde güzel bir bayram kutlaması geçiriyoruz. Hepinizin bayramınızı kutluyorum" dedi. Son olarak konuşan Başhekim Uzm. Dr. Cihat Ahmet Oral ise tüm personele çalışmaları ve emekleri için teşekkür ederek, “Kurban Bayramı’nın ülkemize, milletimize huzur ve refah getirmesini diliyorum" diye konuştu.




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