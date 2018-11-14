MMT Amerikan Hastanesi'nden ambulans iddiasını tepki

MMT Amerikan Hastanesi tarafından yapılan yazıyı açıklamada, Suriye sınırındaki bir ambulansta ele geçirilen ambulans ile ilgili haberlerde ambulansın hastaneye ait olduğu iddialarına tepki gösterdi

Hastane yönetimi tarafından yapılan açıklamada, bazı basın kuruluşlarında “Suriye'ye hasta bırakan ambulansta 20 kg. esrar ele geçirildi” başlığıyla çıkan haberde, söz konusu ambulansın MMT Amerikan Hastanesine ait olduğuna ilişkin iddialar yalanlayarak, tepki gösterdi. Açıklamada, "Haberlere konu olan ambulans hastanemize ait değildir. Hastanemize ait olan ambulans aracı bakımda olduğu için söz konusu araç geçici olarak özel bir ambulans şirketinden kiralanmıştır. Olayın gerçekleştiği 13.11.2018 günü, Kilis ili Elbeyli ilçesine rutin tedavisi biten bir hastanın bırakılması için ambulans görevlendirilmiş ve 2016 yılından bu yana kuruluşumuzda çalışan Y.Y isimli personel ambulansla birlikte hastanemizden hareket etmiştir. Ambulans görevini bitirip şehrimize dönerken Kilis Çobanbey Gümrük Muhafaza, Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amirliği ekiplerince sınır geçişi esnasında incelenmiş ve araçta haberlere konu olan madde bulunmuştur. Olaya karışan kişiler ile ilgili Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yasal işlemler başlatılmıştır. Söz konusu olayı gerçekleştiren kişilerin eylemi kendi iradeleri ile planlayıp uyguladıkları ve olayın hastanemizle ilgisi olmadığı, aksine Hastanemizin bu olay neticesinde mağdur olduğu yapılan tahkikat sürecinde açıkça ortaya çıkmıştır. Uzun yıllardır bölgeye referans sağlık hizmeti sunan Kuruluşumuzun konu ile yakından veya uzaktan ilgisi bulunmamaktadır. MMT Amerikan Hastanesi olarak suçluların en ağır cezayı alması konusunda Yüce Türk Adaletine ve yargımıza olan güvenimiz tamdır” denildi.