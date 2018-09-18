MMT gücüne güç kattı

Dr. Lokman Bayrak'ı hekim kadrosuna dahil etti.

Köklü geçmişi ile hastalarına güvenilir sağlık hizmeti vermeyi görev edinmiş olan Özel MMT Amerikan Hastanesi gücüne güç kattı. Bölgenin sayılı Beyin ve Sinir Cerrahisi uzmanlarının arasında yer alan Opr. Dr. Lokman Bayrak, Özel MMT Amerikan Hastanesi'nde hasta kabulüne başladı. Daha önce birçok başarılı ameliyatlara imza atan Opr. Dr. Lokman Bayrak, “Özel MMT Amerikan Hastanesi yöneticilerine ve personellerine çok teşekkür ederim. Bu büyük ailenin bir parçası olduğum için çok mutluyum” dedi.

Opr. Dr. Lokman Bayrak, kranial (beyin) ameliyatları, spinal (omurilik) ve omurga ameliyatları, kranial (beyin, beyincik) tümörleri, burundan hipofiz adenomu ameliyatı, beyin damar hastalıkları, hidrosefali, beyin kanamaları, çocukluk çağı beyincik tümörleri, mikro cerrahi ile bel fıtığı, mikro cerrahi ile boyun fıtığı, omurga kırıkları, doğumsal omurga açıklıkları, meningosel, meningomyelosel, skolyoz (omurga eğrilikleri), periferik sinir yaralanmaları ve sıkışıklıkları gibi birçok rahatsızlıklarda başarılı operasyonlara ve tedavilere imza attı.