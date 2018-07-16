MMT’den bir anlaşma daha

Özel MMT Amerikan Hastanesi ile İslahiye Ticaret Odası arasında “Sağlık Hizmet Sözleşmesi” protokolü imzalandı. Protokol törenine Özel MMT Amerikan Hastanesi Başhekim Yardımcısı Opr. Dr. İlker Pala ve İslahiye Ticaret Odası Genel Sekreteri Haşim Erdoğan katıldı. İslahiye Ticaret Odası çalışanları ve üyeleri Özel MMT Amerikan Hastanesi’nin özel avantajlarla sağlık hizmeti alabilecek. İmzalanan protokol ile İslahiye Ticaret Odası çalışanları ayakta uygulanan tedavilerde yüzde 25, yatarak uygulanan tedavilerde ise yüzde 10 indirimden yararlanacak. Yapılan protokolde İslahiye Ticaret Odası üyeleri de unutulmadı. SGK güvencesi olan İslahiye Ticaret Odası üye ve birinci derece yakınları ayakta uygulanan tedavilerde yüzde 20, yatarak uygulanan tedavilerde ise yüzde 10 indirimden yararlanabilecek.

Protokolün imzalanmasının ardından kısa bir değerlendirmede bulunan Özel MMT Amerikan Hastanesi Başhekim Yardımcısı Opr. Dr. İlker Pala, “ Yaptığımız anlaşmalara bir yenisini daha ekledik. İslahiye Ticaret Odası yönetimine ve üyelerine bizi tercih ettikleri için teşekkür ederiz.” dedi.

İslahiye Ticaret Odası Genel Sekreteri Haşim Erdoğan ise imzalanan sözleşme ile oda üyelerine avantajlı sağlık hizmeti sağlanacağını ifade etti. İslahiye Ticaret Odası Genel Sekreteri Erdoğan, “Köklü bir geçmişi olan modern, teknolojik alt yapısı ve uzman hekim kadrosuyla üyelerimizin sağlık ihtiyaçlarının tümüne en iyi şekilde cevap verecek kapasitede olan Özel MMT Amerikan Hastanesi ile anlaşma yapmaktan mutluluk duyuyoruz. Sözleşmenin her iki tarafa da hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.