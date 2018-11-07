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MMT'den organ bağış standı

Gaziantep’te Özel MMT Amerikan Hastanesi 3-9 Kasım Organ Bağış Haftası nedeniyle hastanede organ bağış standı açtı.

Gaziantep'te Özel MMT Amerikan Hastanesi 3-9 Kasım Organ Bağış Haftası nedeniyle hastanede organ bağış standı açtı.


Özel MMT Amerikan Hastanesi, kaliteli sağlık hizmetinin yanı sıra sosyal sorumluluk çalışmaları ile de farkındalık oluşturuyor. MMT Amerikan Hastanesi 3-9 Kasım Organ Bağış Haftası nedeniyle hastanede stant açarak hasta ve hasta yakınlarını bilgilendirdi. Hastanenin Organ Bağış Birimi tarafından hastanenin poliklinik binası giriş katında kurulan stantta hem hastaneye başvuran hasta ve hasta yakınlar ile hastane çalışanlarına bilgi vermenin dışında aynı zamanda broşürlerde dağıtıldı.


Organ bağışının önemini anlatmak, organ bağışı sayısını arttırmak ve halkın organ bağış bilincini geliştirmek amacıyla hastanede yatmakta olan hastalarda organ bağış birimi ekipleri tarafından ziyaret edilerek geçmiş olsun dileklerinde bulunuldu.

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