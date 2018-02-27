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27 Şubat 2018 15:40

Mobil uygulama tasarım yarışması

SANKO Fen ve Teknoloji Lisesi öğrencisi Mahmut Tosun, “AppJamming 2018 Mobil Uygulama Tasarım Yarışması”nda yarı finale kalarak büyük bir başarı kazandı.

Mobil uygulama tasarım yarışması

27 Şubat 2018 15:40


Asya’nın en büyük mobil uygulama tasarım yarışması olan ve 2014’ten beri düzenlenen “AppJamming 2018 Zirvesi”nin finali bu yıl yine Hong Kong’da gerçekleştirilecek. Yetenekleri sergilemek üzere yarışmaya 400’den fazla öğrencinin katılması bekleniyor. Genç neslin teknolojiyi üretebilmesi amacıyla düzenlenen yarışmada, SANKO Fen ve Teknoloji Lisesi öğrencilerinden Mahmut Tosun, Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Neriman Ersönmez rehberliğinde “Sürdürülebilirlik” teması ile hazırladığı mobil uygulamasıyla yarı finale kaldı. Projede sürdürülebilirlik bilincinin, uygulamanın “Geri dönüşüm Oyunu” ve “Kendin Yap-Yeniden Kullan” bölümüyle yaygınlaştırılması amaçlandı. Yarışmanın yarı final sunumu Skype üzerinden yapılacak, finali ise Hong Kong’da gerçekleştirilecek. Finalde derece yapan projeler MIT (Massachusetts Institute of Technology) Global App Inventor Zirvesi’ne katılım hakkı kazanacak.


SANKO Koleji - Fen ve Teknoloji Lisesi Müdürü Uğur Topuz, dünya kaynaklarının sınırlı olduğu bir süreç yaşandığını belirterek, “Bu kaynakların gelecek nesillere devamını sağlamak için bu bilincin oluşturulması çok önemli. Böylesine hassas bir konuda büyük başarı sağlayan öğrencimizi ve öğretmenimizi kutluyor, yarışmanın bundan sonraki aşamalarında başarılar diliyorum” dedi.




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