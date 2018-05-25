MÖP ve E-MÖP projesi destekçilerine sertifika

Şehitkamil Belediyesi, üniversite öğrencileriyle iki farklı alanda önemli iki çalışmayı nihayete kavuşturdu. Şehitkamil Belediyesi, Kent Gönüllüleri Toplumsal Duyarlılık Projesi kapsamında Gaziantep Üniversitesinde çeşitli fakültelerde eğitim hayatlarını sürdüren üniversite öğrencilerinden aldığı destekle kendi bünyesindeki aile merkezlerinde eğitim gören bin 306 kişiye açık öğretim dersleri verdi. Şehitkamil Belediyesi, geri dönüşüm konusunda bugünü ve gelecek nesilleri yakından ilgilendiren MÖP ve E-MÖP projelerinin daha fazla kişiye ulaştırılması konusunda da üniversite öğrencilerinden destek aldı. Toplam 6 bin 500 üniversite öğrencisinin katkı sağladığı projelerin kapanış töreni Gaziantep Üniversitesi İnşaat Fakültesi Konferans Salonunda yapıldı.

Düzenlenen sertifika törenine, Şehitkamil Belediyesi Başkan Yardımcısı Hayri Özkeçeci, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Metin Bedir, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü Öğretim Görevlisi İskender Çalman, akademisyenler, Diş Hekimliği Fakültesi, Makina Mühendisliği Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Fakültesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğrencileri katıldı.

Toplumu ilgilendiren projelerde üniversite öğrencileriyle işbirliği yapmaktan duydukları memnuniyeti dile getiren Şehitkamil Belediyesi Başkan Yardımcısı Hayri Özkeçeci, her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen çalışmaların devam edeceğini söyledi. Eğitimin her kademesinde var olduklarını kaydeden Başkan Yardımcısı Hayri Özkeçeci, katkıları dolayısıyla üniversite öğrencilerine teşekkür etti.

Programda konuşan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Metin Bedir, bu tür projelerin imece usulüyle çok daha kolay yaygınlaşabildiğini örneklendirerek projede yer alan öğrencilerin şanslı olduğunu anlattı. Öğrencilerin, üniversite dışında farklı kişilerle iletişim kurduğunu, bu durumun da üniversite öğrencilerine önemli kazanımlar sağladığını ifade eden Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bedir, bu tür iş birlikteliklerinin devam etmesi için ellerinden gelen gayreti göstereceklerini dile getirdi.

Programda söz alan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü Öğretim Görevlisi İskender Çalman, yürütülen çalışmalara ilişkin katılımcıları bilgilendirdi. Projenin sorunsuz ve başarılı bir şekilde yürütülerek tamamlandığını kaydeden Öğretim Görevlisi Çalman, projeye katkı sunan öğrencilere teşekkür etti.

Proje kapsamında üniversite öğrencilerinden aldıkları derslerle eğitim hayatlarına devam eden Şehitkamil Belediyesi Belkıs Aile Merkezi kursiyeri Kezban Tektaş ile Şehitkamil Belediyesi Necip Fazıl Kısakürek Aile Merkezi kursiyeri Hatice Yeter, üniversite öğrencilerine hitaben yaptıkları konuşmalarla hayatlarındaki değişimi anlattılar. İki kursiyer de kendilerine emek veren herkese teşekkür etti.

Konuşmaların ardından öğrencilere sertifika verilirken, projeye destek veren öğretim üyelerine de teşekkür plaketi takdim edildi.