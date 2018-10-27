Moral evinde Fatma Şahin'e amca sürprizi

Gaziantep'te alzaymır hastalarının kaliteli zaman geçirmesi ve terapi edilmesi amacıyla yapılan Gündüz Yaşam Merkezi'nin açılışında Gaziantep Büyükşehir belediyesi Fatma Şahin'e amca sürprizi yapıldı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının işbirliğinde yürütülen 'Moral Evi Projesi' kapsamında Uslu ailesi tarafından yapılan Gündüz Yaşam Merkezi, düzenlenen törenle açıldı. Alzaymır hastalarının terapi edileceği ve kaliteli zaman geçirmesini sağlanacağı yaşam merkezinin açılış törenine Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AK Parti Gaziantep milletvekilleri Nejat Koçer, Derya Bakbak, Müslüm Yüksel, Ahmet Uzer Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, merkezi yaptıran hayırsever Uslu ailesinin temsilcileri, oda başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Fatma Şahin'e amca sürprizi

Açılış törenine katılan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, öz amcasını da orada görünce şaşırdı. Amcasının elini öpen Şahin, kısa bir süre sohbet etti. Şahin, sık sık amcasına bakarak, gülümsemesi de dikkat çekti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, ailesinin an akıllılarının da bu hastalıkla mücadele ettiğini söyleyerek, “Hızla yaşlanıyoruz. Ortalama yaşam ömrü uzadıkça yeni sorun alanları oluşuyor. Kendi ailemin en akıllılarının nasıl şimdi bu hastalıkla mücadele ettiğine şahit oldum. Önce bu hastalığı yavaşlatmak gerekiyor. Beyinde olan bir uçuk nedeniyle alzaymır hastalığı oluyor. Yaş geçtikçe bu uçuk büyüyor ve insanlar unutmaya başlıyor. Bu merkezde gurup terapileri var bu hastalara tecrübelerini paylaşıyorlar” dedi.

Merkezi yaptıran hayırsever Uslu ailesi adına konuşan Beyhan Uslu, hayırseverlik mirasının kendilerine babadan kaldığını ve babalarının vasiyetini yerine getirdiklerini söyledi. AK Parti Gaziantep Milletvekili Müslüm Yüksel, hayırsever Uslu ailesine ve Büyükşehir Belediyesine yapılan bu anlamlı hizmetten dolayı teşekkür ettiğini belirtti.

AK Parti Gaziantep Milletvekili Ahmet Uzer ise Uslu ailesine teşekkür ederek bu hayırlarına devam etmelerini istedi.

AK Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer, bu güzel törende bulunmaktan mutluluk duyduğunu kaydederek, gerek Gaziantep Büyükşehir Belediyesi gerekse Şehitkamil ve Şahinbey belediyelerinin sosyal sorumluluk projeleriyle Türkeye'ye örnek olduğunun altını çizdi.

Derya Bakbak ise "Çok ince düşünülmüş çok ince bir konu hastayı tüketen ve yakınlarını yıpratan bir hastalıktır. Hastalık hem hasta için hemde onun ailesi için yönetilmesi zor bir durumdur. Bu merkezde emeği geçen herkese teşekkür ederim" diye konuştu.