Otomobil sektöründe geçmiş yıllara oranla yaşanan durgunluktan sonra motosiklet pazarı tersine gelişim gösterdi ve satış rakamlarını yüzde 25 oranında arttırarak yüzleri güldürmeyi başardı.

Sektörün uzmanlarına göre yıl sonunda son 5 yılın en yüksek satışı gerçekleşeceği tahmin edilen sektörde ise bu artışa en büyük etkenlerden önceliğin yerli üretim olduğu konuşuluyor. Yerli üretimle beraber yeni uygulamaya alınan ehliyet ve motorlu taşıtlar vergisi ilgili kanunlar da ciddi bir paya sahip.

"Yükselişte yerli üretimin payı büyük"

2018 yılı başı itibariyle uygulamaya giren yeni sisteme göre ekonomide sağlanacak faydalar düşünülerek yerli üretim desteklenmiş ve hazır ürünlerin doğrudan ithalat işlemlerinde ek gümrük vergisi yükümlülüğü getirilmişti. Bu doğrultuda yerli firmalar tarafından üretim çalışmaları başlatılmış ve yerli firmalar tarafından yatırımlar gerçekleştirilerek ivedilikle üretimler başlatılmıştı. 2018 yılının ilk 6 aylık TUIK verilerine göre gerçekleşen pazar büyümesinde ise yerli markalarda ciddi bir artış rahatlıkla gözlenmektedir. Gerçekleşen satış adetlerinde ilk 8 sırada yer alan 6 markanın yerli olması ve satış rakamlarında gerçekleşen artış ise yerli üretimin pazara ve ekonomiye etkisini açıkça gözler önüne sermektedir.

2018 yılının ilk 6 ayı içerisinde açıklanan TUIK verilerine göre yerli bir marka olan Kuba Motor 16 bin 690 adet ile ilk sırada yer alırken, Honda 13 bin 522 adetle ikinci, Mondial ise 12 bin 878 adetle üçüncü sırada yer almaktadır. Grafikte yer alan 8 markadan ilk 3 marka yıl içerisinde satışı gerçekleştirilen toplam motosiklet adetinin yüzde 72’lik kısmını sırtlamaktadır.

2018 yılında 50 CC motosiklet rüzgarı

2018 yılının satış adetlerine etki eden bir diğer önemli unsur ise 50 cc ve altı silindir hacmine sahip motosikletlere getirilen motorlu taşıtlar vergisi muafiyeti, zorunlu trafik sigortası muafiyeti ve otomobiller için gerekli olan B sınıfı sürücü belgesi ile bu motosikletlerin kullanılabilmesidir. 2018’in başı itibariyle yürürlüğe giren bu düzenleme ile 50 cc ve altı motosikletler son tüketici için mükemmel bir fırsat haline geldi. Nitekim bu caziplik satış rakamlarına da yansıdı ve 50 cc motosiklet satışlarında büyük bir satış grafiği ortaya çıktı.

Otomotiv sektöründe kullanıcıların en çok canını sıkan etkenlerden olan satış sonrası sigorta masrafları ve 6 ayda bir ödenen motorlu taşıtlar vergisinden 50 cc ve altı motosikletler muaf olunca ve motosiklet kullanmak için alınması gereken A, A1, A2 ehliyet sınıflarına gerek duymaksızın otomobil sınıfında geçerli B sınıfı ehliyet 50 cc ve altı modelleri de kapsayınca, motosiklet kullanıcıları 50 cc ve altı modellere adeta hücum etti.