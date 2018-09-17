Motosikletin heybesindeki cep telefonunu böyle çaldı

Gaziantep'te terlik atölyesinde işçi olarak çalışan 18 yaşındaki Mehmet Yıldırım'ın cep telefonu, kimliği belirsiz bir kişi tarafından motosikletin heybesinden çalındı. Hırsızlık anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, Şehitkamil ilçesine bağlı Çağlayan Mahallesi'nde meydana geldi. Bir gün önce unuttuğu telefonunun şarj aletini almak için iş yerine giren Yıldırım'ın motosikletin heybesindeki telefonu yoldan geçen ve kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından çalındı.

Motosikletine binmeden önce telefonla görüşen Yıldırım, görüşmesini bitirdikten sonra cep telefonunu motosiklete bıraktığını belirterek, 3-4 dakika gibi kısa sürede hırsızlığın meydana geldiğini ifade etti. Olay anının güvenlik kamerası kaydının da bulunmasına rağmen 8 gündür telefonun bulunmadığını belirten Yıldırım, "Olay günü izinliydim. Şarj aletim iş yerinde kalmıştı. Ustam ile görüşüp iş yerine geldim. Dükkana girerken telefonumu heybenin içerisine koydum. 3-4 dakika kadar içeride kaldım. Çıkıp baktığımda telefonum yoktu. Olay yaklaşık 8 gün önce oldu. Şikayetçi de oldum” diye konuştu.

Güvenlik kameralarına yansıyan olayla ilgili soruşturma başlatıldı.