İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Motosikletin heybesindeki cep telefonunu böyle çaldı

Gaziantep’te terlik atölyesinde işçi olarak çalışan 18 yaşındaki Mehmet Yıldırım’ın cep telefonu, kimliği belirsiz bir kişi tarafından motosikletin heybesinden çalındı.

Gaziantep'te terlik atölyesinde işçi olarak çalışan 18 yaşındaki Mehmet Yıldırım'ın cep telefonu, kimliği belirsiz bir kişi tarafından motosikletin heybesinden çalındı. Hırsızlık anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.


Olay, Şehitkamil ilçesine bağlı Çağlayan Mahallesi'nde meydana geldi. Bir gün önce unuttuğu telefonunun şarj aletini almak için iş yerine giren Yıldırım'ın motosikletin heybesindeki telefonu yoldan geçen ve kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından çalındı.


Motosikletine binmeden önce telefonla görüşen Yıldırım, görüşmesini bitirdikten sonra cep telefonunu motosiklete bıraktığını belirterek, 3-4 dakika gibi kısa sürede hırsızlığın meydana geldiğini ifade etti. Olay anının güvenlik kamerası kaydının da bulunmasına rağmen 8 gündür telefonun bulunmadığını belirten Yıldırım, "Olay günü izinliydim. Şarj aletim iş yerinde kalmıştı. Ustam ile görüşüp iş yerine geldim. Dükkana girerken telefonumu heybenin içerisine koydum. 3-4 dakika kadar içeride kaldım. Çıkıp baktığımda telefonum yoktu. Olay yaklaşık 8 gün önce oldu. Şikayetçi de oldum” diye konuştu.


Güvenlik kameralarına yansıyan olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.