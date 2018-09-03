Motosikletli 2 kapkaççı tutuklandı

Edinilen bilgiye göre, Gaziantep’te son bir hafta içerisinde motosiklet kullanarak 4 vatandaşa kapkaç yapan şüpheli şahısları yakalamak için İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği görevlileri operasyon yaptı. Kapkaç olayların meydana geldiği güzergahlar üzerinde geçmişe dönük güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen güvenlik güçleri, şüpheli E.K. ile suça sürüklenen T.D. isimli çocuğun izini bularak, iki şahsı da yakaladı. Yakalanan şüpheli şahısların kapkaç yoluyla çaldıkları bir cep telefonu muhafaza altına alındıktan sonra sahibine teslim edildi. 2 şahıs sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.