MST İş Makinaları Türkiye Kamu Satışları Müdürü Hakan Saral, Ankara’da 78 kamu kurumunun katılımıyla düzenlenen etkinlikte yaklaşık 2,000 kamu personelinin spor yapma imkanı bulduğunu söyledi.
MST İş Makinaları Kamu Futbol Turnuvası’nda 250 karşılaşma oynandığını belirten Saral, finalde Hacettepe Üniversitesini 1-0 yenen Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğünün şampiyon olduğunu kaydetti.
Saral, turnuvada Spor Genel Müdürlüğü takımını 4-2 yenen SGK takımının ise üçüncü olduğuna vurgu yaptı.
MST İş Makinaları Türkiye Kamu Satışları Müdürü Hakan Saral, Satış Direktörü Harun Arab ve İş Geliştirme Müdürü Raşit Özgül, dereceye giren takımlara kupa madalya ve çeşitli sportif ödüller takdim etti.