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08 Ocak 2017 11:11

MST İş Ve Tarım Makinaları Genel Müdürü Bayraktar:

MST İş Ve Tarım Makinaları Genel Müdürü Bayraktar:

08 Ocak 2017 11:11

MST İş ve Tarım Makinaları Sanayi ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürü Timuçin Bayraktar, Gaziantep’te ilk AR-GE Merkezini kendilerinin kurduğunu belirterek, “AR-GE Merkezinde 23’ü mühendis 45 uzman, MST’nin mevcut ürün gamını geliştirmek ve gelecekte üreteceği ürünleri tasarlamak için yoğun çaba gösteriyor” dedi.
Gaziantep Sanayi Odası tarafından düzenlenen Gaziantep’in Yıldızları Ödül Töreninde AR-GE Merkezi ödülünü aldıklarını anımsatan Bayraktar, AR-GE Merkezi kategorisinde ödül almanın gururunu yaşadıklarını söyledi.
Bayraktar, ‘’Gaziantep’te bulunan fabrikamızda, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan verilen belge ile 16 Haziran 2015’te kurulan AR-GE Merkezimiz, iş makinaları tasarım ve geliştirme çalışmaları başta olmak üzere MST tarafından üretilen kazıcı yükleyici, teleskopik forklift ve mini ekskavatör ürünleriyle ilgili AR-GE ve ürün geliştirme çalışmalarını gerçekleştirmektedir” ifadelerini kullandı.
Gaziantep’te ilk AR-GE Merkezinin MST İş ve Tarım Makinaları Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından kurulduğuna vurgu yapan Bayraktar, “23’ü mühendis olmak üzere, sektöründe uzman ve deneyimli toplam 45 kişinin istihdam edildiği AR-GE Merkezi, sektörde yerli üretimin gözbebeği haline gelen MST’nin mevcut ürün gamı ve gelecekte planladığı ürünler için yoğun bir çalışma gerçekleştirmektedir’’ diye konuştu.
MST hakkında
Tekstil, Enerji, İnşaat, Ambalaj, İş ve Tarım Makinaları, Finans, Bilişim, Sağlık, Eğitim, AVM ve Gayrimenkul sektörlerinde faaliyet gösteren Sanko Holding, 2003 yılında iş makinaları sektörüne yatırım yaptı.
MST İş ve Tarım Makinaları Sanayi ve Ticaret A.Ş., Gaziantep’teki 42.000 metrekarelik kapalı alanlı, modern teknoloji ile donatılmış tesislerinde MST markası ile kazıcı yükleyici, teleskopik forklift ve mini ekskavatör üreterek, Sanko çatısı altında sanayimize önemli değer katmaktadır.
MST, AR-GE çalışmaları ile ürün gamını sürekli artırmakta ve yeni teknoloji çalışmalarında bulunmaktadır. MST’nin AR-GE çalışmaları, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından tescillenmiş AR-GE merkezinde Türk mühendis ve teknisyenler görev yapmaktadır.



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