MST’ye Ar-Ge Merkezi belgesi

Ş.’ye, Ar-Ge Merkezi Belgesi verildi. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü’nün katılımlarıyla ATO Congresium’da "6’ıncı Özel Sektör Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri Zirvesi" gerçekleştirildi.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü’nün katılımlarıyla ATO Congresium’da "6’ıncı Özel Sektör Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri Zirvesi" gerçekleştirildi. MST İş ve Tarım Makineleri A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Ertan Paşa, Gaziantep’te ilk Ar-Gr Merkezinin MST tarafından kurulduğunu belirterek, “Ar-Ge Merkezimizde, sektöründe uzman ve deneyimli 45 mühendis ve teknik eleman istihdam ediyoruz. Ar-Ge Merkezi, MST’nin mevcut ürün gamı ve planladığı ürünler için yoğun bir çalışma gerçekleştirmektedir’’ dedi. Ar-Ge Merkezi’nin, iş makineleri tasarım ve geliştirme çalışmalarını gerçekleştirmek amacıyla Gaziantep’te bulunan fabrika bünyesinde kurulduğunu anımsatan Paşa, bu çalışmalar sonucu MST markalı kazıcı yükleyici, teleskopik yükleyici ve ekskavatörler üretildiğini kaydetti.

Ekskavatör ve teleskopik yükleyici

Ar-Ge çalışmaları ile mevcut ürünleri sürekli geliştirdiklerini ve yeni teknolojiler için araştırmalar yaptıklarını anlatan Paşa, geliştirilen teleskopik yükleyici ve ekskavatörlerin sektörün aradığı makineler olduğuna vurgu yaptı.

MST Ar-Ge Merkezi’nde geliştirilen son ürünün 22 ve 30 tonluk M220LC ve M300LC ekskavatörler olduğuna dikkati çeken Paşa, şöyle devam etti:

“Bu ürünlerde sektörün ve müşterinin ihtiyaçları doğrultusunda bom, arm, kova, yürüyüş takımları, alt ve üst şasi olmak üzere tüm konstrüksiyonları ağır hizmet tipi olarak üretiyoruz. Ayrıca sahada işletme maliyetlerini de düşünerek, düşük yakıt tüketimini tasarımın önceliğine koyduk.

Ar-Ge Merkezimizde geliştirilen bir diğer ürün grubu ise MST’nin teleskobik yükleyicisi. MST olarak Türkiye’nin ilk ve tek yerli teleskopik yükleyici üreticisiyiz. 7 metreden 17 metreye kadar 7 çeşit modelde teleskopik yükleyici üretiyoruz. Şimdi bu ürün grubuna tork konvertörlü yeni üyelerini ekliyoruz. MST, mevcut seride kullanılan hidrostatik şanzımana ek olarak yeni seride tork konvertörlü şanzıman ekleyerek; müşterilerin kendi ihtiyaçları doğrultusunda tercih yapabilmesi sağlanmıştır.

Yeni Teleskopik yükleyici serisinde ayrıca kabin tasarımı tamamen yenilenmiş olup, yüksek konfor, ergonomi ve estetik müşteri beğenisine sunulmaktadır. Şu an için 7 metre ve 9 metre olarak 4 ton kaldırma kapasiteli ST740p ve ST940p modelini üretiyoruz, daha yüksek erişim mesafeli modeller için çalışmalarımız devam ediyor. Ayrıca, operatör istek ve beklentilerine yanıt verebilmek amacıyla 6 Plus Serisi kazıcı yükleyicileri ve Türkiye’nin yerli mini ekskavatör üreticisi olarak 1.6 ton ile 5.5 ton arasında 5 modelde mini ekskavatörü Gaziantep’teki modern tesislerde üretiyoruz.”

MST Hakkında

Tekstil, Enerji, İnşaat, Ambalaj, İş ve Tarım Makinaları, Finans, Bilişim, Sağlık, Gayrimenkul, AVM ve Eğitim sektörlerinde başarıyla faaliyet gösteren SANKO Holding’in, iş makinaları sektöründeki yatırımı MST İş ve Tarım Makinaları Sanayi ve Ticaret A.Ş., deneyimli ve uzman bir kadro ile 2003 yılında kurulmuştur.

MST İş ve Tarım Makinaları, Gaziantep’teki 42 bin metrekare kapalı alanlı, modern teknoloji ile donatılan tesislerde ürettiği MST markalı kazıcı yükleyici, teleskopik yükleyici ve ekskavatörlerinin satış ve satış sonrası hizmetler faaliyetini Türkiye çapındaki 50’nin üzerinde yaygın yetkili servis ağı, mobil servis araçları ve 11 bölge satış müdürlüğü ile yapmaktadır.

Ar-Ge çalışmaları ile ürün gamını sürekli artıran ve yeni teknoloji çalışmaları yapan MST, çalışmalarını, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nca tescillenen Ar-Ge merkezinde Türk mühendis ve teknisyenler ile yürütmektedir.