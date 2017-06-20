Diğer
Kategoriler
20 Haziran 2017 15:32

Muhittin Taşdoğan’ın Kadir Gecesi mesajı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Gaziantep İl Başkanı Yrd.

Muhittin Taşdoğan’ın Kadir Gecesi mesajı

20 Haziran 2017 15:32

Doç.Dr. Ali Muhittin TAŞDOĞAN, Kadir Gecesi, dolayısı ile mesaj yayımladı.


Ali Muhittin Taşdoğan mesajında, ‘"Ramazan ayının sonuna yaklaşırken bin aydan daha hayırlı olduğu bildirilen Kadir Gecesi’ne ulaşmanın sevinç ve mutluluğunu yaşamaktayız. Zihnimiz ve kalbimizdeki yükleri hafifleterek ruhumuzda derin izler bırakan Kadir Gecesi, sema kapılarının açıldığı, esen ve güvenliğin her tarafa yayıldığı; duaların kabul edildiği ve adeta yer ehli ile gök ehlinin birbirleriyle buluştuğu bir gecedir. Bin aydan daha hayırlı olan bu gecenin, ülkemiz başta olmak üzere tüm dünyaya sevgi ve barışın tesis edilmesine vesile olmasını niyaz ediyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle Ramazan Bayramının da müjdecisi olan Kadir Gecesinin tüm insanlığa hayırlar getirmesini temenni eder, esenlikler dilerim" ifadelerine yer verdi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER GAZİANTEP HABERLERİ
GAZİANTEP HAVA DURUMU
28
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    28°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    33°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    33°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    34°C
GAZİANTEP NAMAZ VAKİTLERİ
  • 25 RAMEZÂN 1438
  • 20 Haziran 2017
  • Salı
  • İmsak :02:59
  • Güneş :05:04
  • Öğle :12:43
  • İkindi :16:35
  • Akşam :20:01
  • Yatsı :21:49
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!