Diğer
Kategoriler
25 Temmuz 2018 09:50

Muhtarlarla Geniş Katılımlı Toplantı

Gaziantep Vali Yardımcısı Uğur Aladağ Başkanlığında, ilgili kurum amirleri ve muhtarlar, Nurdağı’nda yapılan hizmetler ve mahallelerde yapılması planlanan çalışmalar hakkında istişare toplantısı yapıldı.

Muhtarlarla Geniş Katılımlı Toplantı

25 Temmuz 2018 09:50


Nurdağı Yeni Hükmet Konağı Konferans Solunda, Gaziantep Vali Yardımcısı Uğur Aladağ Başkanlığında, İl Jandarma Alay Komutanı Kıdemli Albay Halil Uysal, Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı Osman Toprak, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, İlçe Kaymakamı Lokman Düzgün, Belediye Başkanı Mehmet Yıldırır, ilgili kurum amirleri ve muhtarların katılımıyla, Nurdağı’nda yapılan hizmetler ve mahallelerde yapılması planlanan çalışmalar hakkında istişare toplantısı yapıldı.


Daha sonra Vali yardımcısı ve diğer protokol üyeleri ilçede esnaf ziyaretleri gerçekleştirerek, sorunları yerinde dinledi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER GAZİANTEP HABERLERİ
GAZİANTEP HAVA DURUMU
33
°
C
Sıcak
  • Çarşamba
    Sıcak
    33°C
  • Perşembe
    Sıcak
    33°C
  • Cuma
    Sıcak
    33°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    35°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç