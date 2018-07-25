Muhtarlarla Geniş Katılımlı Toplantı

Nurdağı Yeni Hükmet Konağı Konferans Solunda, Gaziantep Vali Yardımcısı Uğur Aladağ Başkanlığında, İl Jandarma Alay Komutanı Kıdemli Albay Halil Uysal, Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı Osman Toprak, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, İlçe Kaymakamı Lokman Düzgün, Belediye Başkanı Mehmet Yıldırır, ilgili kurum amirleri ve muhtarların katılımıyla, Nurdağı’nda yapılan hizmetler ve mahallelerde yapılması planlanan çalışmalar hakkında istişare toplantısı yapıldı.

Daha sonra Vali yardımcısı ve diğer protokol üyeleri ilçede esnaf ziyaretleri gerçekleştirerek, sorunları yerinde dinledi.