“Mülteci de ebeveyndir” projesi ekibi Yunanistan’da

Gaziantep Üniversitesi’nin (GAÜN) koordinatör olduğu, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı tarafından 2017 yılında Erasmus Plus Hibe Programı Yetişkin Eğitimi kapsamında kabul edilen, 2017-1-TR01-KA204-045870 referans numaralı “Çocuklarının Eğitimle İlgili Sorunlarına Çözüm Sağlamak Amacıyla Mülteci Velilere Öğrenme Becerileri Kazandırma Projesi” kapsamında ikinci ulus ötesi toplantı Yunanistan’ın Trikala şehrinde gerçekleştirildi.

“Mülteci de Ebeveyndir” sloganıyla yola çıkan projenin ikinci ulus ötesi toplantının ev sahipliğini Yunanistan’dan proje ortağı olan AKETH kuruluşu yaparken, diğer uluslararası proje ortakları olan İspanya’dan ACD LA HOYA ve Bulgaristan’dan ECESI Derneği de toplantıya katkı sağladılar.

Proje yürütücüsü Dr. Öğr. Üyesi Fatma Çapan, toplantı hakında şunları söyledi: “Toplantımızın ana gündem maddesi mülteci ebeveynler ve mülteci çocuklar ile aynı sınıfta eğitim alan yerli ebeveynlere yapılan anketlerin analiz raporlarının sunumları ile bu sunumlar üzerinde yapılan görüş alış-verişleridir. Tüm yerel ve uluslararası ortaklarımıza katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz. Bu süreçte Gaziantep’te ilkokul, ortaokul ve lise kapsamında ziyaret edilen okullarda yaklaşık 700 mülteci ebeveynle birlikte 150 kadar yerli ebeveyne anket uygulandık. Diğer yandan daha sonra oluşturacağımız eğitim modülü için hazırlık sürecine katkı sağlayacak veriler elde ettik” dedi. Projenin yerel ortaklarından Kayra Yöneylem Danışmanlık Eğitim temsilcisi Ayşe Yıldız Köroğlu, anket çalışmaları sırasında mülteci ebeveynler ile ilgili yaptıkları gözlemlerini aktardı. Gaziantep’te ve ortak ülkelerdeki mülteci ebeveynlerin bilgi ve becerilerini arttırmak, sosyo-kültürel gelişimlerini sağlamak, hem çocuklarına hem de topluma daha faydalı ebeveynler olmasını hedeflenen proje kapsamında iki yıl boyunca, uluslararası ortaklarla birlikte yeni ve evrensel bir eğitim modülü oluşturulacak; ortak ülkelerde ve Gaziantep Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’ne bağlı merkezlerde yaygınlaştırılacaktır.

Toplantıya GAÜN proje ekibinin yanı sıra projenin yerel ortakları Gaziantep Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, Kayra Yöneylem Danışmanlık ve Eğitim firması temsilcileri de katılım gösterdiler. Toplantının ardından tüm katılımcılar Yunanistan’da mülteciler ile ilgili işlerle ilgilenen E- kuruluşunu ziyaret ettiler.