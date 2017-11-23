Mültecilerin Sosyal Entegrasyonu Gaziantep’te masaya yatırıldı

Toplantıların kapanışı ise düzenlenen ödül töreni ile gerçekleşti.

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından birlikte finanse edilen, HAK-İŞ Konfederasyonu’nun koordinatörlüğünde, Türkiye’den Gazi Üniversitesi, Almanya’dan IGMG Hilfs-und Sozialverein e.V. (HASENE Derneği) ve Fransa’dan COJEP International ortaklığında yürütülen “Mesleki Eğitim Yoluyla Mültecilerin Sosyal Entegrasyonu Proje toplantılarının kapanışı düzenlenen ödül töreni ile gerçekleşti. Toplantıların kapanış ve ödül törenine HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, Gaziantep ve Kilis illerinden mülki amirler, İŞKUR ve AFAD il müdürleri katıldı.

Proje sahibi HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, mültecilere yönelik projenin yeni bir yolun habercisi olmasını ümit ettiğini vurgulayarak, “Fransa’dan COJEP, Almanya’dan HASENE ve Türkiye’den Gazi Üniversitesi, MYK’nın, MEB HBÖ’nin, HEM’in, meslek liselerimizin içinde yer aldığı bu projede birlikte çalışmaktan mutluyuz ve gururluyuz’’ dedi. Arslan konuşmasının devamında, “Suriyeli kardeşlerimize yönelik çok farklı platformlarda çok farklı katkılar sunduk, sunmaya da devam edeceğiz. Karanlığa küfretmektense bir mum ışığını yaymayı tercih ettik. Bu projeyle yeni bir yaklaşım geliştirdik. Suriyeli göçmen kardeşlerimizin ülkemize açık kapı politikasıyla kabul edilmesini destekliyoruz. Karşı propagandaları, bir kısım Suriyeli misafirlerimizi kabul etmeye yanaşmayan duruşları, tutumları ve politikaları kabul etmiyoruz. Türkiye toprakları, imparatorluk mirasından etkisiyle, Gürcistan’dan, Arnavutluk’tan, Makedonya’dan, Kosova’dan, Bosna-Hersek’ten gelen yüzbinlerce insana kucak açmıştır. Suriyeli misafirlerimize de, kardeşlik hukukunun bir gereği olarak, ensar-muhacir yaklaşımı içerisinde, kucak açılmasını destekliyoruz. Kilis’te, Türk vatandaşlarından daha çok Suriyeli yaşıyor ve şehirdeki asayiş olayları sayısı, diğer şehirlerimizin altındadır. Bu topraklara 300 binin üzerinde Suriyeli bebek dünyaya geldi. Ülkemizde okul çağında 1 milyona yakın Suriyeli çocuk var. Bunlardan 400 bini maalesef okula gidemiyor. Bazı kesimler Suriyeli misafirleri kayıt dışı çalıştırıyor. Onca zorluklara, imkansızlıklara rağmen, Dünyaya örnek bir tutuk sergileyerek, Suriyelilere kucak açmasında dolayı, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve Türk milletinin bir ferdi olmaktan dolayı mutluyuz, gururluyuz. Suriye’de iç savaş bitip barış ortamı tesis edilene değir, Suriyeli misafirlerimiz en iyi şekilde ağırlamak yönünde çabalamalıyız. Sivil toplum örgütleri olarak, Suriyeli misafirlerimizin, göçmenlerin ve mültecilerin bu topraklarda hangi şartlarda daha iyi yaşam sürebileceklerine yönelik olarak devletimizin yürüttüğü faaliyetlere destek sunmalıyız. Bu sosyal sorumluluklarımızın da bir gereğidir. İş verenlerimizden Suriyelileri ve diğer mültecileri kayıt dışı çalıştırmamalarını istirham ediyoruz" dedi

Taşeron işçiler

Genel Başkan Arslan, taşeron işçilerin sorunları ile ilgili ise "Taşeron işçilerinin sorunlarının konuşulacağı işçi örgütü, işçi sendikaları konfederasyonu, üyelerinin yarısından fazlası taşeron işçilerden oluşan ve sendika üyesi 390 bin taşeron işçisinin 330 binini temsil eden HAK-İŞ’tir. Masa başında konuşarak iletişim kurarak gerginlik yaşamadan çözülmesini umuyoruz" diye konuştu.

Proje Kapanış ve 3. Göç Platformu toplantılarına proje paydaş kurumları ve kuruluşları temsilcilerinin yanı sıra, çeşitli kamu kurumu, kuruluşları, sivil toplum örgütleri, iş yaşamı ve sendikal kesimden çok sayıda üst düzey yönetici katıldı.

Mesleki Eğitim Yoluyla Mültecilerin Sosyal Entegrasyonu Projesi Kapanış Toplantısı ve Ödül Töreni, toplu fotoğraf çektirilmesi ile tamamlandı.