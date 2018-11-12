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Multipl Skleroz (MS) Hasta Okulu

SANKO Üniversitesi Sani Konukoğlu Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde “Multipl Skleroz (MS) Hasta Okulu” düzenlenecek.

SANKO Üniversitesi Sani Konukoğlu Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde “Multipl Skleroz (MS) Hasta Okulu” düzenlenecek.


SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Münife Neyal tarafından 17 Kasım 2018 tarihinde 11.00 – 13.00 saatleri arasında düzenlenecek Multipl Skleroz (MS) Hasta Okulu'nda, MS ile ilgili bilgiler paylaşılacak. Prof. Dr. Neyal, sunumunun ardından konuyla ilgili soruları yanıtlayacak.


Sani Konukoğlu Uygulama ve Araştırma Hastanesi toplantı salonunda 17 Kasım 2018 Cumartesi günü saat 11.00'de düzenlenecek konferansa, dileyen herkes katılabilecek.

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