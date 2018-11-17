SANKO Üniversitesi Sani Konukoğlu Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde “MultiplSkleroz (MS) Hasta Okulu” düzenlendi.

SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Münife Neyal,Multipl Skleroz (MS) Hasta Okulu'nda, MS ile ilgili bilgiler paylaştı.

“MultiplSkleroz daha çok genç erişkin yaşlarda başlayan bir hastalıktır” diyen Prof. Dr. Neyal, MS hastalığına büyük bir toplumsal ilgi olduğunu ancak bu konuda ciddi bir bilgi kirliliğinin de bulunduğunu söyledi.

Prof. Dr. Neyal, “Hastalıkla ilgili toplumsal farkındalığın artırılması kadar hastalarımızın ve ailelerinin doğru bilgilerle donatılması da önemli bir hekimlik görevi. Bu şekilde hastalarımızın ve ailelerinin yaşamlarının her noktasında doğru karar alabilmesi kolaylaşır, karşılıklı destek sağlanabilir” dedi.

MultiplSkleroz hastalarının takibinin aslında bir ekip tarafından gerçekleştirildiğini kaydeden Prof. Dr. Neyal, “Nörologlar, fizyoterapistler, fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanları, diyetisyenler, psikiyatristler bu ekibin temel üyeleridir. Gerekli durumlarda tüm diğer sağlık bilimleri alanlarındaki uzmanlardan da yardım alınabilir” diye konuştu.

MS hastalığının günlük hayata etkileri ve güncel gelişmeler konusunda bilgiler paylaşan Prof. Dr. Neyal, katılımcıların sorularını da yanıtladı.