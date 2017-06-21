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21 Haziran 2017 11:03

Mümessillerden yeni etkinlik

Mümessil Dayanışma Derneği (MÜDAD) Gaziantep Şubesi, yeni bir etkinlikle Gaziantep’te görev yapan tıbbi mümessilleri bir araya getirdi.

Mümessillerden yeni etkinlik

21 Haziran 2017 11:03


Nisan ayında yapılan ilk genel kurulun ardından çalışmalarına hızlı bir şekilde başlayan Mümessil Dayanışma Derneği (MÜDAD) Gaziantep Şubesinin yönetici ve üyeleri iftar yemeğinde bir araya geldi. Üyelerin yaşadığı sorunların çözümü için ilgili kurum ve kuruluşlar nezdinde çalışmalarda bulunmak ve mesleki dayanışmayı artırmak amacıyla kurulan derneğin üyeleri iftar yemeğine aileleri ile birlikte katıldı. Tıbbi mümessiller iftar yemeğinin ardından mesleki sorunları ve çözüm önerileri hakkında bilgi alışverişinde bulundu.


Mümessil Dayanışma Derneği (MÜDAD) Gaziantep Şubesinin her geçen gün büyüdüğünü belirten Şube Başkanı Emrah Diri, "Sağlık hizmetinin önemli bir parçası olan meslektaşlarıma derneğimize gösterdikleri ilgi ve verdikleri destekten dolayı teşekkür ediyorum. Şubemizin kısa süre önce kurulmasına rağmen bugüne kadar çok sayıda etkinliğe imza attık. Önümüzdeki dönemde de yeni etkinliklerle üyelerimize hizmet etmeye devam edeceğiz. Biz büyük bir aileyiz. Bugün de ailemizle birlikte iftarda buluşmanın mutluluğunu yaşıyoruz" şeklinde konuştu.


MÜDAD Gaziantep Şubesi Genel Sekreteri Derya Tiryaki de, derneğin çalışmaları hakkında üyelere açıklamalarda bulundu. Tiryaki, "Mesleğimize ve üyelerimize hizmet edecek önemli projeleri gerçekleştirmek için çalışmalarımız devam ediyor. Önümüzdeki günlerde üyelerimize yönelik bir dernek lokalini hizmete açmak için çalışmalarımızda önemli aşama kaydetmiş bulunmaktayız. Yaptığımız çalışmalarla MÜDAD üyesi olmayı prestij ve bir ayrıcalık haline getireceğiz" diye açıklamada bulundu.




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