MÜSİAD ailesi iftarda buluştu

Geleneksel iftar yemeğine üyeler ve vatandaşlar ile birlikte iç içe 4 bin kişinin katılımıyla geçen hafta gerçekleştirildi.

Gaziantep MÜSİAD ailesine yönelik bu yıl ilk defa düzenlenen sahur programı teravih namazıyla başlayıp voleybol, basketbol, yüzme gibi aktivitelerle devam etti. Düzenlenen gece de aileler bir biriyle daha iyi tanışıp kaynaşarak bol bol sohbet ve istişare ettiğini belirten Mehmet Çelenkli, "Tüm misafirlerimizin memnuniyetle ayrıldığı sahur organizasyonunu daha da genişleterek geleneksel hale getireceğiz” şeklinde konuştu. Çelenkli, organizasyonda Deva Okullarının olanaklarından faydalandıran Yönetim Kurulu Başkan Yardımcımız Beyhan Tahmazoğlu’na, emeği ve hakkı geçen herkese çok teşekkür etti.

Düzenlen program sahur yemeğinin yenmesiyle sona erdi.