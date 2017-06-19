Diğer
Kategoriler
19 Haziran 2017 16:42

MÜSİAD ailesi iftarda buluştu

Gaziantep MÜSİAD Şubesi olarak her yıl düzenlenen 25.

MÜSİAD ailesi iftarda buluştu

19 Haziran 2017 16:42

Geleneksel iftar yemeğine üyeler ve vatandaşlar ile birlikte iç içe 4 bin kişinin katılımıyla geçen hafta gerçekleştirildi.


Gaziantep MÜSİAD ailesine yönelik bu yıl ilk defa düzenlenen sahur programı teravih namazıyla başlayıp voleybol, basketbol, yüzme gibi aktivitelerle devam etti. Düzenlenen gece de aileler bir biriyle daha iyi tanışıp kaynaşarak bol bol sohbet ve istişare ettiğini belirten Mehmet Çelenkli, "Tüm misafirlerimizin memnuniyetle ayrıldığı sahur organizasyonunu daha da genişleterek geleneksel hale getireceğiz” şeklinde konuştu. Çelenkli, organizasyonda Deva Okullarının olanaklarından faydalandıran Yönetim Kurulu Başkan Yardımcımız Beyhan Tahmazoğlu’na, emeği ve hakkı geçen herkese çok teşekkür etti.


Düzenlen program sahur yemeğinin yenmesiyle sona erdi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER GAZİANTEP HABERLERİ
GAZİANTEP HAVA DURUMU
29
°
C
Çok Bulutlu
  • Salı
    Çok Bulutlu
    29°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    32°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    32°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    33°C
GAZİANTEP NAMAZ VAKİTLERİ
  • 25 RAMEZÂN 1438
  • 20 Haziran 2017
  • Salı
  • İmsak :02:59
  • Güneş :05:04
  • Öğle :12:43
  • İkindi :16:35
  • Akşam :20:01
  • Yatsı :21:49
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!