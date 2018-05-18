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18 Mayıs 2018 12:36

MÜSİAD Başkanı Çelenk’ten 19 Mayıs kutlaması

MÜSİAD Gaziantep Şube Başkanı Mehmet Çelenk, yayımladığı mesaj ile 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramını kutladı.

MÜSİAD Başkanı Çelenk’ten 19 Mayıs kutlaması

18 Mayıs 2018 12:36


MÜSİAD Başkanı Mehmet Çelenk, mesajında 19 Mayıs 1919 yılında Samsun’da yakılan meşalenin, bir ulusun destan yazmasına zemin hazırladığını belirterek, yeni neslin bu bilinci iyi kavramaları gerektiğini vurguladı. Çelenk, "19 Mayıs 1919’da Gazi Mustafa Kemal’in silah arkadaşlarıyla birlikte Samsun’dan başlattığı kurtuluş mücadelesi, tüm Anadolu’ya yayılarak düşman askerlerinden kurtuluş ve bağımsızlık yolunda önemli bir milattır. Özellikle gençlerin bu süreci iyi anlamaları, idrak etmeleri, gerektiği zamanlarda bir motivasyon unsuru olarak görmeleri gerekmektedir. Selçuklu ve Osmanlı tecrübe ve birikiminin Cumhuriyete aktarılarak, bilim ve bilgelikle medeniyetimize giden bu aydınlık yolun, gençlerimizin omzunda yükseleceği bilinciyle, ’kim var, denildiğinde sağına ve soluna bakmadan ben varım diyen bir gençlik’ şuurunda olmalarını temenni ediyorum. Bu vesile ile Gazi Mustafa Kemal’i ve silah arkadaşlarını, tüm şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyor, Gençlerimizin ve bütün milletimizin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramını kutluyorum" ifadelerini kullandı.




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