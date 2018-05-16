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16 Mayıs 2018 12:46

MÜSİAD Başkanı Çelenk’ten Ramazan mesajı

MÜSİAD Gaziantep Şube Başkanı Mehmet Çelenk, yayımladığı mesajda Ramazan ayını kutladı.

MÜSİAD Başkanı Çelenk’ten Ramazan mesajı

16 Mayıs 2018 12:46


MÜSİAD Başkanı Çelenk, Ramazan ayının önemine dikkat çekerek, "Evveli Rahmet ortası mağfiret sonu cehennemden kurtuluş olan mübarek Ramazan ayına kavuşmuş bulunmaktayız. Bizleri çok feyizli ve bereketli olan Ramazan ayına kavuşturan Yüce Allah’a sayısız hamd ederiz. Ramazan ayı dünyanın sayısız nimetleri içinde Allah’ın lütfuna mazhar olan insanın belli bir süre zarfında bunlardan kendini uzak tutarak, bir bakıma nimetin kadrini daha yakından bildiğini, muhtaçların halini anladığını ve paylaşmayı öğrendiğini, rahmet ve bağışlanma mevsimi olduğunu bilmeli. Kur’an-ı Kerim’in evrensel mesajını anlamak için daha çok okunduğu müstesna bir zaman dilimi olan Ramazan ayını en güzel bir şekilde idrak etmeliyiz. Peygamberimizin de belirtmiş olduğu gibi dualarımızın kabul olduğu bu mübarek günlerde ellerimizi semaya açarak, Ümmet-i İslam’ın birlik ve bütünlüğü için duaya duralım. Ramazan ayının insanları birbirine yaklaştıran, aynı düşünce ve duygularda buluşturan, barış ve huzura vesile olan mübarek bir ay olduğunu, Sosyal yardımlaşma ve dayanışma geleneğinin en güzel örneklerinin sergilendiği Ramazan ayında, yardıma muhtaç insanlara yardımlarımızı esirgememeliyiz. Bu vesile ile MÜSİAD camiası olarak, Tüm İslam aleminin güzel ve bereketli bir Ramazan yaşamasını diler. Ramazan ayının tüm İslam alemine hayırlar getirmesini temenni ederiz" ifadelerini kullandı.




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