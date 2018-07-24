MÜSİAD Başkanı Mehmet Çelenk’ten Basın Bayramı mesajı

Çelenk mesajında Türk basınında 24 Temmuz 1908 yılında Meşrutiyetin ilanıyla sansürün kaldırıldığını hatırlatarak, bu tarihten itibaren günün 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı olarak kutlandığını belirtti. Çelenk, “Demokrasinin gelişmesinde önemli bir yeri olan, haber alma ve yayma özgürlüğünün en etkili aracı olan basın; demokrasinin gelişmesinde ve yaşamasında en önemli unsurlardan biridir. Meslek ilkelerine uygun, kişi hak ve hürriyetlerine saygılı, tarafsız ve objektif bir yayıncılık anlayışı, toplumun basına duyduğu güveni artırmasının yanında, kamuoyunun yanlış bilgilendirilmesinin de önüne geçecektir. Toplumsal değerlere saygılı, kişisel, hak ve özgürlükleri temel alan tarafsız bir anlayışla görevini yerine getiren özgür basın demokrasilerin en büyük güvencesidir. Bu duygu ve düşüncelerle zor şartlarda ve büyük bir özveriyle görevlerini en iyi şekilde yapmaya çalışan, halkı doğru ve aydınlatıcı bilgilerle aydınlatan ve bu uğurda hizmet veren tüm basın mensuplarını tebrik eder, Gazeteciler ve Basın Bayramını saygılarımla kutlarım” ifadelerine yer verdi.