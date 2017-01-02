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02 Ocak 2017 11:30

MÜSİAD Gaziantep Başkanı Mehmet Çelenk:

MÜSİAD Gaziantep Başkanı Mehmet Çelenk:

02 Ocak 2017 11:30

MÜSİAD Gaziantep Başkanı Mehmet Çelenk, İstanbul Ortaköy’de yaşanan terör saldırısı ile ilgili bir kınama mesajı yayımladı.
Çelenk, mesajında, “2016’da yaşadığımız zorluklara milletçe gösterdiğimiz dirayetin karşısında, 2017’de huzur ve bereket niyaz ederken, hainler yılın ilk saatlerinde harekete geçti. Her zaman dediğimiz gibi; terörün dili, dini, ırkı ve mazereti yok. Mekanı da yok. Aynı zamanda inanıyoruz ki, terörün geleceği de yok ve olamayacak. Hain saldırıda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza, ülkemizi ziyaret amacıyla gelen ve hayatını kaybeden yabancı misafirlerimize ve şehit emniyet görevlimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Bu terör saldırısını şiddetle kınıyoruz. Milletimizin başı sağ olsun” ifadelerini kullandı.



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