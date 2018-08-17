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17 Ağustos 2018 17:06

MÜSİAD Gaziantep’ten Kurban Bayramı mesajı

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği Gaziantep (MÜSİAD) Başkanı Mehmet Çelenk, Müslüman ülkelerde yaşanan sancılı süreç nedeniyle İslam coğrafyasının Kurban Bayramı’na buruk gireceğini belirterek, Türk halkının paylaşma hassasiyetinin bu bayram sıkıntılı ülkelere odaklanacağını söyledi.

MÜSİAD Gaziantep’ten Kurban Bayramı mesajı

17 Ağustos 2018 17:06


Çelenk, dünyada ekonomik ve siyasi kutuplaşmaların etkisiyle meydana gelen savaşlara dikkati çekerek, "Fakirlik, açlık, insanca yaşama hakkından ve imkanın dan mahrumiyetin yanı sıra doğrudan işkence ve cinayetlerin hedefi olma durumu söz konusu. Bu eza ve cefayı sadece İslam coğrafyasında değil, dünyanın birçok yerinde görüyoruz. Aslında sadece Müslümanların değil, her inançtan insanın zalimlerin zulmü altında inlediğini görmezden gelemeyiz" ifadelerini kullandı.


Çelenk mesajında, "Toplumsal birlikteliğimizin oluşmasını, sevginin, saygının ve dayanışmanın pekişmesini, ümmet olma şuur ve bilincini sağlayan, Allah’a kul olmanın ifadesi olan bir Kurban bayramını daha karşılamanın sevinci içerisindeyiz. Toplumsal hayatımızda çok önemli bir yere sahip olan bayramlarımızı fırsat bilerek, bizleri bir arada tutan değerlerimize sahip çıkmalı, birlik ve beraberliğimizi korumalı, içinde yaşadığımız toplumda sevginin, saygının, hoşgörünün, eşitliğin ve adaletin sağlanması, İslamın ve evrensel ahlaki değerlerin tüm topluma ulaşması için çaba sarf etmeliyiz. Bu münasebetle, bizleri mübarek Kurban Bayramına eriştiren Cenab-ı Allah(C.C)’a Hamd-ü sena ederek şahsım, yönetim Kurulumuz ve camiamız adına, tüm Müslümanların ve ailelerinin mübarek Kurban Bayramını tebrik ederim" ifadeleri yer aldı




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