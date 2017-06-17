MÜSİAD mart ayı işsizlik rakamları görüşü

Buna göre işsizlik geçtiğimiz aya göre 0,9 puan azalarak Mart’ta yüzde 11,7 oldu. Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD), açıklanan işsizlik rakamları ile ilgili bir değerlendirme yaptı.

Değerlendirmede şunlar kaydedildi;

“Bugün açıklanan işsizlik rakamlarındaki gerileme gelecek için olumlu bir tablo çiziyor. Buna göre işsizlik geçtiğimiz aya göre 0,9 puan azalarak martta yüzde 11,7 oldu. Yılın ilk 3 ayında istihdamda sağlanan artış ise yaklaşık 817 bin oldu. Yalnızca Mart ayında önceki aya göre sağlanan artış 533 bini buldu. Bu artışı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından geçtiğimiz Şubat ayı içerisinde ilan edilen İstihdam Seferberliği çağrısının ve hükumetimiz tarafından alınan önlemlerin bir sonucu olarak görüyoruz. Bu bağlamda istihdam seviyesindeki artışın Nisan ve Mayıs aylarında da devam etmesi bekliyoruz. İstihdam artışı demek, ekonomik olarak çarkların daha fazla dönmesi, daha fazla üretim, daha fazla katma değer ve kalkınma hızının artması demektir. İş dünyası olarak güçlü bir Türkiye ve sürdürülebilir bir kalkınma için üretmenin öneminin altını bir kez daha çizmek istiyoruz. MÜSİAD olarak, üreterek büyümeye devam edeceğiz.”