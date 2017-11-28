Diğer
Kategoriler
28 Kasım 2017 15:06

MÜSİAD üyeleri kahvaltıda buluştu

MÜSİAD Gaziantep şubesinin geleneksel olarak düzenlediği sonbahar kahvaltı programı da bir araya geldi.

MÜSİAD üyeleri kahvaltıda buluştu

28 Kasım 2017 15:06


MÜSİAD üyeleri ve ailelerinin de katıldığı kahvaltı programı büyük ilgi gördü. Programda konuşan MÜSİAD Gaziantep Şube Başkanı Mehmet Çelenk, "İlkbahar ve sonbahar aylarında geleneksel hale getirdiğimiz bu kahvaltılı toplantımız her zamanki gibi yine büyük ilgi gördü. Bu ve benzeri toplantılar, üyelerimizin ve ailelerinin daha iyi tanışıp kaynaşmalarına ve istişarelerde bulunmalarına vesile olduğu gibi, birlik ve beraberlik ruhunun canlı tutulması bakımından da oldukça önemlidir. Özellikle Ülkemizin içinden geçtiği bu günlerde, her zamankinden daha fazla birlik, beraberlik ve dayanışmaya ihtiyacımız var” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER GAZİANTEP HABERLERİ
GAZİANTEP HAVA DURUMU
13
°
C
Sağnak Yağışlı
  • Çarşamba
    Sağnak Yağışlı
    13°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    16°C
  • Cuma
    Açık
    16°C
  • Cumartesi
    Açık
    15°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç